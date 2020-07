Galaxy Tab S7+ – viitoarea concurenta pentru iPad Pro va beneficia de Snapdragon 865+

Se pare ca Samsung pregateste o noua tableta din gama premium, botezata Galaxy Tab S7+. Principalul sau scop este aceea de a deveni concurenta directa a lui iPad Pro. Tableta va fi echipata cu Snapdragon 865+, prezentat recent de Qualcomm. In egala masura, va fi dotata cu un ecran QHD de 12,4 inchi si cu o baterie de 100090 mAh compatibila cu incarcarea rapida 45W.

Tableta va beneficia de trei certificari: 5G, WiFi 6 si Bluetooth 5.0. Saptamana care a trecut au aparut si mai multe infromatii despre tableta. Se pare ca Samsung Galaxy Tab S7+ va fi dotata cu un Snapdragon 865+, la fel ca si Galaxy Note 20 alaturi de 6 sau 8 GB RAM si 128 sau 256 GB de stocare, in functie de configuratie. Un cititor de amprente digitale va fi in egala masura prezent, inca nu se stie unde, daca in ecran sau lateral. Senzorul selfie va fi de 8mpx si in partea din spate se va regasi un aparat foto dublu de 13+5 mpx. Bateria tabletei are o capacitate de 100090 mAh si vine sa completeze ansamblul. Mai ramane de aflat pretul tabletei si data lansarii.