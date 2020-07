Galaxy Watch 3: un prim unboxing dezvaluie ceasul inteligent inainte de vreme

Galaxy Watch urmeaza sa fie prezentat in mod oficial pe data de 5 august in cadrul evenimentului Unpacked. Chiar daca ceasul nu a fost lansat inca in mod oficial, are dreptul la un unboxing video.

Galaxy Watch 3 nu exista. Cel putin nu in mod oficial pentru moment. Cu toate acestea, a aparut deja online primul unboxing video. YouTuber-ul The Mobile Central a pus mana pe un model inainte de prezentarea oficiala a dispozitivului si a realizat un mic clip video.

Versiunea 41 mm este prezentat in cadrul acestui clip video cu ecranul sau de 1,2 inchi, in versiunea bronze. The Mobile Central l-a scos din cutie si ne arata cateva minute cu ceasul inteligent. Si mai interesant, ceasul inteligent este comparat cu alte modele de pe piata precum Apple Watch sau Gear S3 Edition si Galaxy Watch primul model. Dificil sa ne pronuntam cu privire la acest smartwatch prin intermediul unui simplu clip video, mai ales in ceea ce priveste materialele utilizate. Designul este in egala masura mai fin decat pe modelul precedent.

Samsung va prezenta numai putin de 5 produse saptamana viitoare in cadrul conferintei Unpacked din data de 5 august. Un eveniment virtual perfect pentru constructor de a-si dezvalui cinci noi produse. Galaxy Watch 3, bineinteles, dar si Samsung Tab S7, Galaxy Buds Live, Galaxy Fold 2 si Galaxy Note 20, adevarata vedeta a conferintei.