Samsung a anuntat un anumit numar de aparate noi in cadrul evenimentului oficial Galaxy Unpacked care a avut loc pe data de 5 august, inclusiv pe succesorul lui Galaxy Watch, vechi de doi ani, Galaxy Watch 3.

Asezat alaturi de Galaxy Watch Active 2 in portofoliul ceasurilor inteligente ale societatii, Galaxy Watch 3 se inspira din designul lui Galaxy Watch, readucand in peisaj cadranul rotativ care a avut un numar mare de fani in cazul lui Gear.

Samsung a venit cu o serie de imbunatatiri in cazul acestui cadran, reducand marimea globala a smartwatch-ului in raport cu modelul din 2018. Marimea ecranului a crescut in egala masura si constrctia este mai subtire si mai lejera. Galaxy Watch 3 este disponibil in variante de 41 si 45 mm. In termeni de functionalitate, exista un senzor VO2 la bord – ceva ce si Apple Watch oferea in egala masura – precum si detector cadere, functonalitate oferita si de Apple Watch Series 4 si Series 5.

Galaxy Watch 3 se anunta a fi mai eficient in monitorizarea antrenamentelor decat predecesorul sau. Notificarile si interfata au fost si ele imbunatatite. Galaxy Watch 3 de 41 mm costa 399 lire in Regatul Unit sau 429 euro in Europa. Modelul de 45mm va costa 419 lire in Regatul Unit sau 459 euro in Europa.