Galaxy Z Flip 5 și Z Fold 5 mai ieftine: de unde să le cumpărați la cel mai bun preț

Galaxy Z Flip 5 și Z Fold 5 preţ şi disponibilitate în România. Samsung a prezentat noile sale smartphone-uri pliabile, Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5, la evenimentul său Galaxy Unpacked 2023. Acestea sunt două modele de top, cu specificații impresionante și design inovator. Dar cât costă aceste dispozitive și unde le puteți găsi la cel mai bun preț? Vă oferim un ghid complet pentru a vă ajuta să faceți cea mai bună alegere.

Cele mai bune oferte de preţ Galaxy Z Flip 5 și Z Fold 5 Vom actualiza frecvent preţurile pentru Galaxy Z Flip 5 și Z Fold 5 în România, folosind informaţiile de mai jos.

Galaxy Z Flip 5: preț și disponibilitate

Galaxy Z Flip 5 Stocare Culoare Preț 256 GB Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray 5999 lei 512 GB Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray 6499 lei Galaxy Z Flip 5 preț

Galaxy Z Flip 5 este cel mai accesibil dintre cele două smartphone-uri pliabile Samsung. Acesta are un preț de pornire de 5999 lei pentru varianta cu 256 GB de stocare și 6499 lei pentru cea cu 512 GB. Dispozitivul este disponibil în cinci culori: Mint, Graphite, Cream, Lavender și Gray.

Puteți precomanda Galaxy Z Flip 5 de pe site-ul oficial Samsung sau de la diferiți comercianți online, cum ar fi eMAG, Flanco sau Altex. Livrarea este prevăzută pentru data de 11 august 2023.

Dacă precomandați Galaxy Z Flip 5 până pe 10 august, puteți beneficia de o ofertă specială de la Samsung: un upgrade gratuit de stocare la 512 GB și un voucher de 500 lei pentru a cumpăra accesorii Samsung, cum ar fi o pereche de căști wireless Galaxy Buds Pro sau o baterie externă.

Galaxy Z Fold 5: preț și disponibilitate

Galaxy Z Fold 5 Stocare Culoare Preț 256 GB Icy Blue, Phantom Black, Cream, Blue 9399 lei 512 GB Icy Blue, Phantom Black, Cream, Blue 9999 lei Galaxy Z Fold 5 preț

Galaxy Z Fold 5 este cel mai scump dintre cele două smartphone-uri pliabile Samsung. Acesta are un preț de pornire de 9399 lei pentru varianta cu 256 GB de stocare și 9999 lei pentru cea cu 512 GB. Dispozitivul este disponibil în patru culori: Icy Blue, Phantom Black, Cream și Blue.

Puteți precomanda Galaxy Z Fold 5 de pe site-ul oficial Samsung sau de la diferiți comercianți online, cum ar fi eMAG, Flanco sau Altex. Livrarea este prevăzută pentru data de 11 august 2023.

Dacă precomandați Galaxy Z Fold 5 până pe 10 august, puteți beneficia de o ofertă specială de la Samsung: un upgrade gratuit de stocare la 512 GB și un voucher de 750 lei pentru a cumpăra accesorii Samsung, cum ar fi o pereche de căști wireless Galaxy Buds Pro sau o baterie externă.

Galaxy Z Flip 5 și Z Fold 5: comparație și specificații

Galaxy Z Flip 5 și Z Fold 5 sunt două smartphone-uri pliabile cu designuri diferite. Galaxy Z Flip 5 se deschide ca o clamshell, oferind un ecran interior de 6,7 inch și un ecran exterior Flex de 3,4 inch. Galaxy Z Fold 5 se deschide ca o carte, oferind un ecran interior de 7,6 inch și un ecran exterior de 6,2 inch.

Ambele dispozitive au ecrane AMOLED cu rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz, protecție Gorilla Glass Victus și suport pentru S Pen (doar pentru modelul Fold). De asemenea, ambele au rezistență la apă IPX8 și balamale îmbunătățite.

Galaxy Z Flip 5 are un procesor Snapdragon 8 Gen2 (4 nm), o memorie RAM de 8 GB și o baterie de 3700 mAh. Are două camere principale de câte 12 MP (una wide și una ultra-wide) și o cameră selfie de 10 MP pe ecranul exterior. Pe ecranul interior are o cameră sub-ecran (UDC) de 4 MP.

Galaxy Z Fold 5 are un procesor Snapdragon 8 Gen2 (4 nm), o memorie RAM de 12 GB și o baterie de 4400 mAh. Are trei camere principale de câte 50 MP (una wide, una ultra-wide și una telephoto cu zoom optic de 3x) și o cameră selfie de 10 MP pe ecranul exterior. Pe ecranul interior are o cameră sub-ecran (UDC) de 4 MP.