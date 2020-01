Galaxy Z Flip se lanseaza in Februarie pentru 1400 dolari si S20 Ultra in Martie pentru 1300 dolari

Max Weinbach, scriitor pentru XDA-Developers a fost responsabil pentru multe scurgeri in legatura cu Samsung Galaxy S20 în această lună. Cel mai recent raport din noua sa sursă sugerează prețul și disponibilitatea atât a lui Samsung Galaxy Z Flip, cât și pentru Samsung Galaxy S20 Ultra. Există, de asemenea, câteva noutăți despre Samsung Galaxy Buds +.

Raportul sugerează că Galaxy Z Flip se va lansa oficial pe 14 februarie pentru 1.400 de dolari. Există, de asemenea, posibilitatea ca acesta să rămână exclusiv pentru AT&T in SUA, deși nu este clar dacă este doar pentru o perioadă de timp sau la nesfârșit. În caz contrar, se preconizează că o variantă deblocată a telefonului flip va deveni disponibilă.

