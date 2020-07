Galaxy Z Fold 2: Samsung confirma lansarea pe data de 5 august odata cu Galaxy Note 20

In cele din urma, Galaxy Z Fold 2 va fiprezentat pe data de 5 august. Samsung va profita de conferinta Unpacked dedicata telefonului Galaxy Note 20 pentru a dezvalui cel de-al treilea smartphone cu ecran pliabil. Cu cateva saptamani inainte de acest eveniment, constructorul sud-coreean a lansat un teaser cu Galaxy Z Fold 2 pe retelele sociale.

Samsung a confirmat in cele din urma data prezentarii oficiale pentru Galaxy Z Fold 2. Dupa mai multe saptamani de zvonuri contradictorii, constructorul a publicat pe contul sau oficial de Twitter un clip video scurt intitulat A new look Unfolds insotit de data 5.08.2020.

Indoielile nu mai sunt deci permise: Samsung isi va prezenta noul telefon Galaxy Z Fold 2 in timpul lansarii oficiale a lui Galaxy Note 20 si Note 20 Ultra. Contrar zvonurilor, Samsung nu va amana lansarea acestor telefoane. Dupa ultimele informatii, Samsung nu va comercializa Galaxy Z Fold 2 inainte de sfarsitul lunii septembrie, chiar inceputul lunii octombrie. In ceea ce priveste pretul, Galaxy Z Fold 2 va avea un pret similar cu cel al primului Galaxy Fold, adica in jur de 2000 de euro. Z Fold 2 va avea un ecran de 7,7 inchi si un ecran secundar de 6,23 inchi, un senzor foto triplu de 108mpx.