Galaxy Z Fold 2 va fi produs intre 70 000 si 80 000 de exemplare, conform unei scurgeri de infromatii provenite din Coreea de Sud. Samsung spera in mod vizibil sa vanda de doua ori mai multe smartphone-uri pliabile decat anul trecut.

La sfarsit de an 2019, Samsung a vandut intre 400 000 si 500 000 de Galaxy Fold in lume. Disponibil in cantitati limitate, primul smartphne pliabil oferit de Samsung a reusit sa ii seduca pe easy adopters datorita unui fomat inovator. Un an mai tarziu, Samsung a dezvaluit Galaxy Z Fold 2, o noua versiune menita sa ascunda defectele predecesorului sau si sa seduca si mai multi cumparatori. Aceasta noua versiune abandoneaza bretonul, opteaza pentru o carcasa si pentru balamale mai solide si un ecran mai robust, compatibil 120 Hz. In plus, este propus la acelasi pret ca si primul Fold : 2020 euro.

Samsung urmeaza sa vanda peste 3 milioane de smartphone-uri anul acesta. Conform unor informatii publicate de o agentie de presa sud-coreeana, Samsung ar trebui sa produca in jur de 800 000 de Galaxy Z Fold 2 anul acesta. Pentru a reduce costurile, constructoul va fabrica o parte din unitati in uzinele situate in Brazilia si Vietnam. Un analist estimeaza ca Samsung va reusi sa vanda anul acesta in jur de 3 milioane de smartphone-uri pliabile anul acesta datorita unui catalog din ce in ce mai diversificat.