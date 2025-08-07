Galaxy Z Fold 8 ar putea debuta cu noua tehnologie MONTFLEX de la Samsung

Samsung Display a anunțat oficial un nou brand de ecrane pliabile: MONTFLEX. Numele va reprezenta, cel mai probabil, generația următoare de panouri OLED pentru telefoane pliabile, iar primele modele care ar putea beneficia de această tehnologie sunt Galaxy Z Fold 8 și Z Flip 8, așteptate anul viitor.

Deși nu există încă o confirmare fermă din partea companiei, direcția este destul de clară. Samsung pune accent pe durabilitate, design mai subțire și o experiență vizuală mai apropiată de cea a ecranelor clasice. MONTFLEX vine cu promisiunea unor îmbunătățiri vizibile: rezistență mecanică sporită, rame ultra-subțiri și panouri mai ușoare, cu urme de pliere aproape inexistente.

Numele MONTFLEX vine de la cuvântul francez „mont” – munte – și e menit să sugereze atingerea unui nou vârf în inovație. Oficial, brandul va fi prezentat la Korea Display Industry Expo (K-Display 2025), chiar azi, 7 august.

Pentru utilizatori, asta s-ar putea traduce printr-un Fold 8 mai portabil, mai solid și cu un ecran mai aproape de senzația sticlei. Rămâne de văzut în ce măsură tehnologia va ajunge și pe versiuni mai accesibile sau va fi rezervată modelelor premium.

Evoluția este clară – de la ecranele fragile ale primelor generații Fold, până la Z Fold 7, care rezistă la peste 500.000 de plieri. Acum, cu MONTFLEX, Samsung pare pregătit să ridice din nou ștacheta. Ce va face concurența? Deocamdată, nu se știe.