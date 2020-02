Game of Thrones Sezoanele 1 – 8 online subtitrat, toate episoadele disponibile pe HBO GO

Game of Thrones Sezoanele 1 – 8 online subtitrat, serialul este complet, terminat si poate vizionat online in momentul de fata integral. Am vizionat GOT inca de la inceput si pot spune ca a fost superb, cel putin pana intr-un anumit loc, aici vorbesc de sezonul 8, integral, inca de la primul episod.

Dupa cum am spus, sunt dezamagit de ultimul sezon, acesta ar fi avut un potential foarte mare, insa probabil asa a vrut autorul cartii sa se termine povestea, acest serial este bazat pe o serie de carti scrise de catre George R. R. Martin, Cantec de foc si gheata, acesta va avea si o continuare la care se lucreaza deja, insa nu prea stim foarte multe lucruri, revenim insa in articolele viitoare si cu informatii despre continuare.

Fara a oferi spoilere despre ultimul sezon, pentru ca stiu ca inca sunt doritori care vor sa inceapa aceasta serie, va spun ca se vor intampla lucruri interesante si neasteptate, sincer asa de neasteptate in cat ne-a facut ca sa uram sezonul 8. Ultimele doua episoade au fost extrem de dramatice si am asteptat in fiecare saptamana sa apara acest serial, internetul a explodat si cu siguranta a avut toate drepturile sa primeasca acest lucru, serialul a fost difuzat chiar si in unele cinematografe.

Puteti vedea serialul online subtitrat hd si full hd pe HBO GO, dupa cum stiti puteti achizitiona un abonament foarte ieftin, sau poate deja aveti abonamentul inclus in oferta de la televiziunea pe care o aveti, prin Telekom sau alte companii ce ofera servicii de televiziune puteti opta si pentru HBO GO la un pret promotional.

Acum asteptam nou serial care va fi un fel de continuare pentru GOT dar cu actiunea de dinaintea acestui serial, cu siguranta urmatorul serial vine in urma succesului GOT, sa vedem pe ce parte o ia, daca se va compara cu sezoanele de glorie ale serialului Game of Thrones, sau va fi similar cu sezonul 8.