Gardul electric. Cum functioneaza si de ce este util?

Atunci cand auzi de gard electric, cel mai probabil te gandesti la o solutie exagerata de protectie, prin care ii pedepsesti pe toti cei care indraznesc sa se atinga de firele care iti imprejmuiesc proprietatea.

Realitatea este cu totul alta, insa. Gardul electric nu este un gard antiefractie si nu este gandit pentru oameni. Scopul pentru care cineva ar dori sa isi puna un gard electric este acela de a tine la distanta animalele salbatice si de a proteja animalele domestice.

Ce face un gard electric?

De multe ori, poate fi un simpu fir gard electric, intins de-a lungul intregii proprietati, cu un generator de impulsuri alimentat de la reteaua electrica, sau de la un acumulator auto, care la randul lui este reincarcat continuu cu un panou solar. Aparatul genereaza aproximativ 60 de impulsuri electrice pe minut, cu o tensiune de 12 000 de volti. Aceste impulsuri nu le ranesc, dar reusesc sa sperie animalele si sa le invete sa stea departe de zona care le creeaza neplaceri. Dupa 2-5 atingeri, animalul capata un reflex de a sta departe de gard, indiferent ca este vorba despre un animal domestic sau despre un animal salbatic.

Pe langa aparatul care genereaza impulsurile de inalta tensiune, un gard electric este compus din impamantare, stalpi, fire si izolatori.

Care sunt avantajele unui gard electric?

Avantajele unui gard electric sunt extrem de semnificative, mai ales pentru cei care au proprietati mari, pe care vor sa le protejeze de animale salbatice sau pentru cei care au ferme.

Reuseste sa elimine riscul ca animalele domestice sa fie atacati de lupi, vulpi si alti rapitori;

Este usor de instalat si costa putin. Un astfel de gard poate sa iti scoata mult mai putini bani din buzunar decat un gard clasic. Daca alegi un gard electric cu panou solar, exploatarea este si ea gratuita;

Este durabil. Gardurile electrice nu sunt supuse presiunii fizice si nu sunt afectate de intemperii. Astfel, acestea pot rezista fara probleme ani intregi;

Este usor de intretinut. Nici intretinerea nu este scumpa sau consumatoare de timp. Odata ce este instalat, gardul trebuie doar sa fie verificat periodic, in asa fel incat sa existe garantia ca functioneaza corect. Verificarile se fac cu un voltmetru.

Recomandari pentru instalarea gardului electric, in functie de animalele pe ce trebuie sa fie ingradite

Evident, in functie de marimea animalului, firele trebuie sa fie mai dese sau mai rare, in asa fel incat sa nu poata fi ocolite. Puterea gardului conteaza si ea foarte mult, deoarece ovinele sau animalele cu blana lunga au nevoie de impulsuri mai puternice, in timp ce pasarile au nevoie de impulsuri ceva mai slabe, care sa nu le raneasca.

Atentie! Legislatia din domeniu este destul de stricta. Tocmai de aceea, inainte de a instala un gard electric este bine sa te asiguri ca o faci in conformitate cu toate prevederile legale, cauta un producător de garduri electrice.