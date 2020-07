Garmin: ceasuri conectate cu doua luni autonomie gratie energiei solare

Dupa ce s-a bucurat de un succes enorm cu tehnologia fenix 6 Pro Solar, Garmin continua cu inovatiile in ceea ce priveste incarcarea cu energie solara asupra unor modele suplimentare destinate sportivilor si aventurierilor. Ceea ce inseamna ca autonomia va creste in mod considerabil.

Garmin a stiut cum sa profite de vara pentru a-si spori vanzarile ceasurilor inteligente. Si, pentru asta, marca se bazeaza pe un argument puternic. Dupa succesul de care s-a bucurat cu fenix 6 Pro Solar, a decis sa isi extinda energia solara spre alte produse. Botezata Power Glass, aceasta inovatie permite cresterea considerabila a autonomiei ceasului captand si refolosind energia solara.

O tehnologie pentru o autonomie de pana la doua luni. Sticla Power Glass are nevoie de a profita de o expunere suficienta la soare pentru a profita, in functie de modul in care este folosit ceasul, de o autonomie nelimitata sau de peste doua luni daca ai recurs la GPS. Modelele dispun si de o functie Power Manager pentru a gestiona autonomia intr-o maniera intuitiva. Modelele Instinct Solar, fenix 6/6s Solar si tactix Delta Solar profita deja de aceasta tehnologie. Gama Instinct Solar este rezervata aventurierilor.