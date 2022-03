Gazduire magazin online 2022 – Cauti cea mai buna gazduire eCommerce? Alegerea gazduirii viitorului magazin online este una dintre cele mai importante alegeri pe care le veti face atunci cand va deschideti un magazin online, avand o experienta vasta in ceea ce priveste testarea de hosturi web si optimizari seo, astazi m-am gandit sa va ofer un ghid de alegere a unei gazduiri pentru viitorul vostru magazin online.

Astazi vom oferi 5 solutii principale de gazduire magazin online 2022 pe care le puteti lua in calcul, practic dupa acest paragraf veti putea vedea recomandarile noastre, apoi vom vorbi cate putin despre acestea si spre sfarsitul articolului va vom raspunde la cateva intrebari legate de alegerea unei gazduiri web pentru un magazin online, alaturi de cateva sfaturi.

Alegerea noastra 1 NameBox NameBox este alegerea noastra numarul 1 in momentul de fata, Geeki.ro este gazduit de asemenea aici. Avem parte de un suport tehnic excelent si calitate buna pe servere de ultima generatie. Info+ Vezi pachete Descriere oficiala: „Servicii de gazduire web (web hosting) pe servere cu cPanel. Datacenter TIER3 in Cluj Napoca si Nuremberg” 2 Hosterion Pentru cei ce vor sa incerca o alta solutie fata de NameBox, recomand cu caldura alternativa Hosterion, pentru noi ramane una dintre cele mai bune solutii. Info+ Vezi pachete Descriere oficiala: „Găzduire web cu trafic nelimitat, adresă IPv6 dedicată și asistență tehnică non-stop, cu spațiu pe disc generos și de mare performanță la prețuri accesibile. Acum cu DNS premium și LiteSpeed. Disponibil în București, Cluj-Napoca, Londra, Amsterdam, Dallas și Fremont.” 3 Hostico Hostico ofera cele mai bune preturi din aceasta lista, insa cu siguranta va trebui sa va ganditi la un upgrade la pachet dupa ce veti primi vizitatori datorita limitarilor. Info+ Vezi pachete Descriere oficiala: „Descoperă soluții performante și profesionale de web hosting, cu planul de Web Hosting FREE, gratuit timp de o săptămână.„ 4 MxHost MxHost este una dintre cele mai de incredere solutii datorita faptului ca gazduieste site-uri foarte populare si importante. Info+ Vezi pachete Descriere oficiala: „Fie că dețineți un site de prezentare, un blog personal sau un magazin online, MxHost vă oferă soluții profesionale de găzduire web.” 5 Clausweb Clausweb cu cea mai mare vechime din aceasta lista, reuseste sa fie o solutie fiabila si in 2022 si sa ramana in topul recomandarilor noastre, chiar daca pe locul 5, cu siguranta nu vei avea probleme cu acestia, chiar daca vorbim de aceiasi poveste ca la Hostico, la scurt timp va trebui sa faceti upgrade la servicii. Info+ Vezi pachete Descriere oficiala: „Pachete Servere VPS – Vom face tot posibilul ca sa configuram serverul dvs VPS cat mai repede posibil, de obicei Serverele VPS se configureaza in maxim 15 minute.”

Te asteptam de asemenea la rubrica de comentarii sa dezbatem subiectul cea mai buna gazduire eCommerce, suntem deschisi sa testam mai multe gazduiri iar pe tema eCommerce vom face in viitor si cateva tutoriale despre cum iti poti face gratuit un magazin online si multe altele.

Gazduire magazin online 2022 – Cea mai buna solutie

Este dificil sa vorbit clar despre „cea mai buna solutie”, cea mai buna gazduire de magazin online, sau cea mai buna firma care poata sa faca asta, in primul rand putem fi atrasi de lucruri diferite, precum pret, securitate, performanta, locatia gazduirii, si multe altele, teoretic ar fi bine sa le avem pe toate la pachet si sa nu ne mai stresam, dar de dragul concurentei, care pe noi, utilizatorul final ne ajuta foarte mult, putem spune ca macar pot exista firme de gazduire ce ofera un echilibru foarte bune, iar acestea sunt cele prezentate in tabelul de mai sus, si de asemenea mai jos, pentru ca dupa acest paragraf intram in detalii.

NameBox – Cea mai buna gazduire magazine online

Gazduire magazin online

NameBox ne ofera cel mai bun echilibru cand vine vorba de gazduire web, ca si solutii pentru un magazin online, avem vps-uri SSD, nvme sau servere dedicate, cele din urma le recomand in cazul in care aveti un magazin online cu multe produse, ce va primi si multi vizitatori in curand.

Daca sunteti la inceput de drum, va recomand gazduirea VPS SSD, aceasta va poate oferi un start perfect, cu doar 20 de euro pe luna, sau 200 de euro anual.

Pentru securitatea magazinului dumneavoastra, veti avea acces la un sistem de back-up in doua locatii Synconix, prin cPanel, de asemenea serverul nostru va fi protejat cu ImunifyAV, Protectie DDoS si Firewall.

Suportul tehnic este unul dintre cele mai bune intalnite in Romania, si cu siguranta din lista noastra, avand mereu disponibil personal, NameBox ne poate ajuta chiar cu sfaturi si cu instalari ale anumitor plugin-uri, CMS-uri si multe altele la un timp rapid.

Ce ne-a atras la NameBox?

Suportul Tehnic

Raportul Pret/Calitate

Gama variata de pachete pentru gazduirea magazinelor online

Migrarea gratuita

Solutii de stocare de ultima generatie pentru cei mai buni timpi de incarcare. (Acest lucru ajuta enorm la SEO)

Site-ul rezista la bule uriase de trafic datorita optimizarii software

Pentru cei carora procesul de a face un magazin online li se pare dificil sau nu au timp, cei de la NameBox au si pachete speciale de creere website. Puteti verifica oferta acestora din acest link.

Hosterion

Cea mai buna gazduire eCommerce

Daca pana acum cativa ani nu ai auzit de Hosterion, cu siguranta mai nou auzi in recomandari foarte mult de acestia, fiind foarte eficienti in investitii, acestia au reusit in ultimii ani sa ofere servici la o calitate foarte buna clientilor.

In raportul calitate/pret, Hosterion nu gresesc si prin asta au devenit foarte populari in Romania, avand gazduite site-uri foarte importante precum dexonline, unicef, farmec si pe multi altii.

Daca nu ati incercat pana acum Hosterion, o puteti face, avem si cateva pachete de gazduire magazin online speciale, pretul de inceput este de 36 de euro pe luna.

Ce ne-a placut la Hosterion?

Diversitatea de pachete de gazduire

Servere de ultima generatie

Raport pret/calitate

Hostico

Cea mai buna gazduire

Cu Hostico am inceput acum 6 ani sa lucrez pentru prima data, pe atunci erau firma numarul unu indiscutabil, avand cele mai bune solutii de gazduire, cel mai bun suport tehnic, si cele mai bune preturi.

Astazi Hostico ofera intr-adevar cele mai bune preturi, si pentru acest efort, cu siguranta trebuie sa fie pe orice lista de hosturi web din Romania, efortul de a tine preturile sub piata in ceea ce priveste gazduire web pentru un magazin online, este bun, totusi trebuie sa alegem cu atentie pachetele pentru ca pe viitor s-ar putea sa le schimbam rapid pentru ca nu ne ofera performanta de care avem nevoie la un pret foarte mic.

Ce ne-a placut la Hostico?

Servicii ieftine

Suport Tehnic

Testare gratuita timp de o saptamana a serviciilor

MxHost

magazin online

Prezenti pe piata din 2004, conform site-ului oficial, gazduirea magazin online pentru MxHost nu va fi nici o problema, acestia gazduiesc in momentul de fata si OLX, Banca Transilvania, EuroGSM si mai multe firme foarte mari, cu un trafic foarte mare si cu siguranta de care ati auzit.

MxHost se poate lauda cu o varietate de oferte de care puteti tine cont, ofera de asemenea un suport tehnic excelent, iar serviciile sunt foarte bune, din pacate preturile sunt peste medie cand vine vorba de o gazduire de magazin online, totusi acest lucru nu este de condamnat, calitatea serviciilor trage in sus un overall.

Ce ne-a placut la MxHost?

Suportul tehnic

Calitatea serviciilor

Flexibilitatea

Securitatea

Clausweb

Cea mai buna gazduire magazin online

Daca ai mai avut vre-un site web online, sau ai avut acum cativa ani site-uri online, cu siguranta ai dat nas in nas cu cei de la Clausweb, acestia fiind prezenti pe piata in ca din 2001, la 20 de ani distanta inca ne putem bucura sa ii putem tine pe lista noastra pentru ca ofera servicii de calitate in continuare.

Clausweb rezista pe piata datorita a doua lucruri foarte importante pentru cineva care cauta cea mai buna gazduire, iar aceste lucruri sunt: preturile scazute si calitatea pachetelor de gazduire. Stiu site-uri cu 10K vizitatori constant care sunt gazduite aici si nici macar nu tusesc, ideea din spatele celor de la Clausweb este o optimizare software foarte buna a serverului chiar daca unele pachete sunt pe servere vechi, atunci cand vine vorba de pachete profesionale pentru un magazin online lucrurile se schimba si chiar daca la prima vedere ar parea scump, pe viitor veti iesi foarte bine din cauza calitatii, practic nu va trebui sa faceti upgrade foarte rapid.

Ce ne-a placut la Clausweb

Preturi mici de inceput

Calitate buna

Optimizare software pentru a nu pica site-ul in cele mai grele conditii.

Acesta este sfarsitul recomandarilor noastre, mai jos va vom raspunde la cateva intrebari destul de frecvente in randul celor ce vor un magazin online iar acest articol va fi actualizat destul de frecvent cu cele mai noi informatii cu privire la gazduire magazin online.

Ce este o gazduire web?

Cea mai buna gazduire web

Înainte de a începe să explic cum să aleg o găzduire pentru o afacere online, trebuie să vă întreb, știți ce este găzduirea? Dacă răspunsul la această întrebare este „nu”, voi explica pe scurt ce este.

Pentru a o explica simplu și pe scurt, ne putem imagina că o găzduire este ca un hard disk în care este stocat (găzduit) un site web. După cum știți, un site web este alcătuit din multe fișiere text, imagini etc. Toate aceste fișiere sunt păstrate împreună cu baza de date web (dacă veti avea una) în această găzduire.

În acest moment puteți deduce că pentru a vă configura afacerea online, trebuie să vă găzduiți site-ul web pe un server. Și de ce găzduire ai nevoie? Ei bine, răspunsul este că depinde. Aceasta depinde de dimensiunea proiectului dumneavoastră.

Ce CMS pot folosi pentru aceste servicii de găzduire a unui magazin online?

Dacă ați citit cu atenție clasamentul nostru cu cele mai bune găzduiri web de magazine online pentru 2022, este posibil să fi observat că acestea acceptă toate CMS-urile majore utilizate în prezent.

Acest lucru se aplică pentru:

WooCommerce (bazat pe WordPress)

Magento

PrestaShop

Deci nu trebuie să vă faceți griji cu privire la asta la acest nivel. Fie că este vorba de NameBox, Hosterion sau Mxhost, toți fac ceea ce este necesar pentru a se asigura că găzduirea lor este compatibilă cu magazinul dvs. online.

Sfaturi privind alegerea tipului de găzduire pentru magazinul dvs. online

Ar trebui să optați mai degrabă pentru găzduirea shared, VPS, cloud hosting sau un server dedicat pentru a vă pune magazinul online online?

Ei bine, pentru a fi perfect sincer cu tine, nu există un răspuns corect la această întrebare. Fiecare tip de gazduire va satisface nevoi diferite.

Dacă, de exemplu, sunteți nou în domeniul vânzărilor online, găzduirea partajată potrivită pentru comerțul electronic va face fata. După aceea, va fi întotdeauna posibil să migrați către o găzduire mai puternică.

Pe de altă parte, dacă aveți deja un magazin online care generează câteva sute / mii de vizite în fiecare zi, atunci este mai bine să luați în considerare opțiuni precum VPS, Cloud sau chiar găzduire dedicată.

Acest lucru vă va permite să răspundeți mai bine la sarcina impusă de numărul de vizitatori la magazinul dvs. online.

Întrebări frecvente despre gazduire magazin online

Pentru a finaliza comparația, vom răspunde la câteva întrebări frecvent întâlnite pe internet cu privire la găzduirea unui site de tip magazin online.

Gazduirea web are un plan specific de magazin online? Depinde de furnizorii de găzduire, dar mulți oferă într-adevăr un plan potrivit pentru găzduirea e-commerce. Acesta este de exemplu cazul NameBox, care este numărul 1 în clasamentul nostru . Este posibil să folosesc Shopify în timp ce am propriul meu web hosting? Nu, din păcate acest lucru nu este posibil. Shopify este o soluție „all-inclusive”. Optând pentru această platformă, trebuie să utilizați găzduirea oferită și gestionată de Shopify. Găzduirea gratuită vă poate permite să găzduiți un magazin online? Da și nu. În principiu, este într-adevăr posibil să găzduiești un site de comerț electronic prin găzduire gratuită. Cu excepția faptului că în realitate făcând așa ceva nu vei ajunge nicăieri. Gazdele gratuite sunt prea limitate în funcționalitate. În plus, cu un nume de domeniu neprofesionist și un site inundat de reclame, magazinul dvs. va fi absolut neprofesionist.



Așadar, evitați cu orice preț gazduirea gratuită și, în schimb, favorizați cele mai bune gazduiri pentru magazin online pe care am putut să le listăm în comparația noastră din 2022. Ce să alegeți între WooCommerce, Magento și PrestaShop? Totul va depinde de dorințele, abilitățile și nevoile tale. Aceste trei platforme sunt extrem de reputate și au toate avantajele și dezavantajele lor. Depinde de tine să le testezi pentru a-ți forma propria opinie.



Rețineți că toate slutiile de gazduire web listate în clasamentul nostru acceptă aceste trei CMS de comerț electronic.

Concluzie

Gazduire magazin online 2022

Suntem deja la sfârșitul acestei comparații a celei mai bune găzduiri de comerț electronic pentru 2022.

Prin clasificarea noastră și prezentările noastre, sperăm în orice caz că veți vedea acum mai clar toata situatia si ca deja ati luat o decizie inspirata, daca nu, noi vom fi la rubrica de comentarii si vom incerca sa ajutam si sa raspundem tuturor.

După cum puteți vedea, NameBox este în prezent gazda de referință la acest nivel. Cu oferte specifice Magento, WooCommerce, precum și PrestaShop, acesta va satisface nevoile cât mai multor oameni.

Nu neglijați alegerea găzduirii dvs. pentru un magazin online. Într-adevăr, este ceva esențial. Dacă site-ul dvs. este lent și adesea indisponibil, veți avea probleme cu reținerea clienților dvs. … și, de asemenea, parearea din partea lui Google (care ține cont de acest lucru pentru a vă clasifica site-ul în motorul său de căutare).

Așadar, faceti tot posibilul pentru a deschide un magazin online demn de acest nume. Găzduirea web de calitate costă in jurul a 20/50 de euro pe luna și vă va permite să profitați de beneficii uriașe pe termen lung.

In incheiere, as vrea sa adresez o intrebare tuturor celor care au citit acest articol… Tu la ce firma esti gazduit, ce iti place si ce nu la aceasta, vrei sa faci o schimbare? Si de ce doresti asta.