Gazduire web ieftina si buna – Top cele mai bune gazduiri web 2020

Cele mai bune gazduiri web. Gazduire web ieftina si gazduire web buna, hosting bun, despre asta vom vorbi astazi si v-am pregatit un top al celor mai bune gazduiri web bune si ieftine pentru site-urile tale, acestea sunt potrivite pentru agentii, site-uri mici, sau chiar companii foarte mari.

Pentru voi am facut o comparatie clara, un ghid despre cum puteti alege o firma de gazduire web buna si sa fiti multumiti de serviciile pentru care ati platit. De asemenea am reusit in decursul a cativa ani sa testam mai toate serviciile de gazduire web, iar recomandarile noastre sunt urmatoarele:

Cele mai ieftine si bune gazduiri web.

La ora actuală există foarte multe firme de găzduire în România, cât și în străinătate, care promit cel mai bun web hosting. Cu atât de multe opțiuni valabile, o persoană fără experiență în domeniu și care se află la început de drum ar putea fi derutată în privința alegerii celei mai mari gazduiri web.

Dacă te afli în această situație, mai mult ca sigur ți-ai pus o tonă de întrebări. Nu te îngrijora, noi te vom ajuta în cele ce urmează astfel încât vei avea destule cunoștințe pentru a face alegerea potrivită. Dacă ai întrebări precum: “Ce este găzduirea web?”, “Cum să aleg cea mai buna gazduire web buna”, “Ce este un site?”, noi le vom aprofunda pe acestea și alte detalii cu lux de amănunte mai jos.

Ce este un Website?

Cele mai multe persoane nu știu ce se întâmplă, din punct de vedere tehnic, atunci când își accesează contul de Facebook, caută ceva pe Google sau când se uită la un videoclip pe YouTube. Acestea și tot ce faci pe internet zilnic, au de-a face cu website-urile și web hosting-ul.

Când vorbim despre un site, în realitate, facem referire la o colecție de fișiere și foldere care lucrează împreună pentru a rezulta una sau mai multe pagini web. În funcție de complexitatea și de funcționalitățile oferite, acestea pot fi formate din mii de fișiere. La rândul lor, fișierele au la bază cod scris de programatori în diferite limbaje de programare. Pentru a putea fi accesate de internauți este necesar ca ele să fie găzduite pe un server special și cu un software capabil să le țină online.

Ce este un domeniu?

Domeniul este chiar adresa pe care o tastezi în browser atunci când încerci să accesezi un website și e format din trei părți: numele, punctul și extensia (google.ro).

Acesta poate fi înregistrat de o singură persoană fizică sau firmă. Așadar, în cazul în care ești în căutarea unui domeniu, te vei afla în două situații, și anume: fie este liber și poți să-l cumperi instant, fie este deținut de altcineva. În cazul în care nu îl poți rezerva din pricina celei de-a doua situații, poți să aștepți până expiră sau să negociezi cu proprietarul pentru un preț pe care ești dispus să-l plătești. Poate nu îți vine să crezi, dar prin această metodă se fac bani și sunt multe companii care sunt pregătite să cumpere domeniile altora.

Cea mai bună cale pentru tine este să îți așterni toate ideile pe o hârtie și în funcție de acestea să creezi o listă cu cele mai bune domenii în ordine preferențială. Prin urmare, dai un search și te uiți care sunt disponibile. Nu există o limită pentru înregistrarea domeniilor web. Important este să le poți plăti anual pentru a nu le pierde, fiindcă sunt multe persoane care așteaptă să se elibereze pentru a le cumpăra.

Așadar, cum știe computerul tău ce website să încarce atunci când introduci un domeniu? Ei bine, în acel moment browserul inițiază o conexiune către serverul de gazduire web buna prin adresa aflată în DNS (Domain Name Servers – ele conțin toate detaliile esențiale pentru a accesa un site). Informațiile DNS, care arată unde trebuie să fii conectat, pot fi editate și actualizate de către deținătorul domeniului.

Pentru că tot suntem la acest capitol, chiar dacă te-ai întrebat sau nu, este necesar să știi de unde să cumperi un domeniu. Procesul este foarte ușor, iar cei mai mulți furnizori de găzduire web buna oferă funcția de a căuta dar și de a cumpăra un domeniu la ei. Pe site-ul nostru poți găsi cu ușurință o multitudine de găzduiri web bune iar datorită recenziilor alegerea îți va fi simplificată.

Ce este Gazduirea web buna?

Până acum am explicat cele două elemente de bază ale unei găzduiri online (domeniul și website-ul), însă nu am lămurit ce este hosting-ul.

Ei bine, acesta e un server (calculator de înaltă performanță) special conceput și pus la dispoziție de către diferite firme pentru a stoca aplicațiile și site-urile web. Prin intermediul său, orice utilizator de internet are acces la ele.

Pentru a se afla în siguranță și sub supravegherea unui personal autorizat, este nevoie ca serverele să fie localizate într-un centru de date. Cele mai bune gazduiri web

Centrul de date este o clădire special amenajată ce oferă protecția necesară împotriva incendiilor, accesului neautorizat, întreruperilor de curent și are, de asemenea, o conexiune la internet de mare viteză printr-unul sau mai mulți furnizori cu lățime de bandă adecvată.

Ce obții atunci când cumperi un serviciu de gazduire web bun? Atunci când îți alegi o găzduire de calitate vei avea acces la o parte sau chiar în întregime la un server unde poți urca fișierele și baza de date a site-ului tău. Pe lângă asta vei obține suport din parte firmei care să te sprijine atunci când ai nevoie de ajutor sau dacă întâmpini o problemă.

De ce ai avea nevoie de un hosting bun?

Dacă ești pe cale să pui bazele unui website, atunci mai mult ca sigur dorești să fie vizibil lumii întregi. De exemplu, începi un blog și scrii prima postare, doar că, fără o gazduire web buna nimeni nu va putea vedea ce ai publicat. Asta ar însemna fix opusul scopului unui blog, nu-i așa?

Însă cu o găzduire bună, site-ul sau blogul tău va fi disponibil pe world wide web pentru oricine și oricând.

Gândește-te la website că e o casă și hosting-ul o stradă/adresă. Ce ai face dacă această nu ar avea unde să existe? Cum ar putea alte persoane să te viziteze? Cele mai bune gazduiri web

Web hosting-ul costă bani?

Da, este unul dintre costurile necesare pentru a crea un site.

O multitudine de persoane afirmă că gazduire web buna este scumpa, dar în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Este adevărat că există pachete costisitoare, cum ar fi cele de 500 dolari pe lună, dar sunt și alte oferte pentru tot omul precum cele de 2 dolari (aproximativ 10 lei) pe lună. Cu una dintre aceste opțiuni poți să obții un domeniu și certificat SSL gratuit, plus 99% timp de funcționare garantat.

Deci ai putea să pui un site pe picioare cu 10 lei, ceea ce este foarte bine pentru persoanele care au un buget limitat. Cea mai bună parte e că nu trebuie să sacrifici din calitate și fiabilitate atunci când alegi un hosting bun și ieftin.

Există și variante precum găzduire web buna gratuită, însă este important să bagi de seamă faptul că acestea mai mereu vin cu surprize la pachet. Ai putea să ai parte de:

Reclame nedorite – serviciile de web hosting gratuit vor afișa pe site-ul tău reclame nedorite, irelevante iar pe lângă asta vor face și bani pe seama ta. Totodată ele pot deranja persoanele care intră pe site-ul tău și vor arăta neprofesional.

– serviciile de web hosting gratuit vor afișa pe site-ul tău reclame nedorite, irelevante iar pe lângă asta vor face și bani pe seama ta. Totodată ele pot deranja persoanele care intră pe site-ul tău și vor arăta neprofesional. Trafic limitat – găzduirea gratuită va limita cantitatea de trafic pe care ar trebui să o ai în mod normal și te va împiedica să dezvolți ceea ce ai creat.

– găzduirea gratuită va limita cantitatea de trafic pe care ar trebui să o ai în mod normal și te va împiedica să dezvolți ceea ce ai creat. Blocaj – este foarte probabil să rămâi blocat cu site-ul la cei care îți oferă hosting-ul gratis și va fi foarte dificil să te muți în altă parte în caz că te răzgândești. Cele mai bune gazduiri web

Cu atât de multe variante disponibile, ar fi păcat să te legi la cap cu așa ceva. Mai bine dai un ban, cât de puțin ar fi el, și te asiguri că nu vei avea partea de inconveniențele unui hosting gratuit.

Câte feluri de gazduire web există?

Tipul de web hosting bun pe care îl alegi depinde site-ul pe care vrei să-l construiești. Pui bazele unei afaceri simple/complexe sau a unui blog? Dorești să creezi un magazin online (eCommerce) sau un site pe bază de conținut actualizat zilnic?

Când este vorba să faci o alegere de acest gen, trebuie să iei în considerare o serie de condiții pe care un hosting bun trebuie să le îndeplinească. Desigur, și prețul joacă un rol foarte important, însă ar fi nasol să cheltui foarte mulți bani pe ceva care este exagerat pentru nevoile tale. Așadar, mai jos îți vom prezenta toate felurile de hosting ce există.

Shared Hosting

În termeni simpli – hosting-ul shared este un server fizic ce găzduiește mai multe site-uri. E cel mai cunoscut și potrivit pentru începătorii în domeniu sau pentru un site micuț.

Dacă alegi această opțiune trebuie să știi că împarți resursele (spațiul, lățimea de bandă, RAM, procesor, etc.) cu zeci, sute sau chiar mii de persoane. Așadar, site-ul tău va fi limitat din această cauză. Cele mai bune gazduiri web

Nu mulți înțeleg acești termeni, așa că venim în ajutor cu o explicație mai simplă. Să zicem că vrei să locuiești undeva, îți alegi o cameră dintr-o vilă – ai spațiul tău privat dar tot va trebui să împarți facilitățile, cum ar fi baia, bucătăria (la website… resursele) cu ceilalți locuitori.

Din această cauză, găzduirea shared este cea mai ieftină. Costul este împărțit la câți clienți sunt pe un server. Acesta este potrivit pentru bloguri mici, site-uri personale sau alte proiecte ce nu necesită multă putere și stocare. În cazul în care dorești să faci un upgrade către ceva mai puternic, nu e nicio problemă. Cele mai bune gazduiri web

Virtual Private Server (VPS)

Un server virtual privat (VPS) se află cu un pas mai în față decât găzduirea shared. Acesta acționează precum un server dedicat (pe care-l vom explica mai jos) doar pentru website-ul tău. Însă, la rândul său, face parte dintr-un server mai mare doar că de această dată tot ce e al tău e privat. Având în vedere exemplu de la punctul 1, nu mai e necesar să mai împarți baia și bucătăria, beneficiezi de propriul tău apartament la bloc.

Cel mai mare avantaj al unui VPS, în comparație cu cel shared, sunt specificațiile dedicate. Utilizatorii unui VPS folosesc aceeași locație la un loc dar beneficiază de propriile resurse.

Upgrade-ul de la un VPS la un alt hosting bun se face atunci când site-ul tău are trafic ce nu mai poate fi suportat de configurația actuală. Serverele virtuale private sunt recomandate pentru site-uri medii cum ar fi bloguri, eCommerce sau alte afaceri nu chiar mari.

Hosting dedicat

Cu un hosting dedicat, un singur utilizator deține întregul server pentru a-și găzdui website-ul/urile fără a fi nevoit să împartă cu alții. Toate resursele sunt la dispoziția ta. Prin urmare, un server dedicat este mult mai puternic decât hostingul shared sau VPS.

Acest tip de găzduire îți permite să deții controlul total atât root cât și admin asupra serverului. Cu aceste tipuri de acces disponibile, poți configura totul după bunul plac.

Dacă îmi permiți, mă folosesc din nou de acel exemplu facil. De această dată, nu mai locuiești în apartament, ci ai o casă întreagă la dispoziția ta, fără nimeni și niciun proprietar care să te limiteze cu ceva.

Serverele dedicate au și un preț pe măsura specificațiilor pe care le oferă. Acesta este cel mai costisitor tip de hosting bun și este potrivit site-urilor sau afacerilor serioase ce necesita resurse mari pentru un trafic monstruos.

Cloud hosting

În general, tehnologia Cloud poate fi aplicată și la găzduirea shared sau VPS. Aceasta folosește un grup de servere virtuale interconectate pentru a stoca date. Cele mai bune gazduiri web

Prin metodele tradiționale de găzduire (shared, VPS, dedicat) toate datele tale sunt stocate pe un server fizic.

Dar prin cloud, fișierele sunt criptate și stocate în același timp pe mai multe servere care lucrează împreună pentru a ține online site-ul tău.

La ce este folositor? Cele mai importante avantaje sunt: flexibilitatea resurselor, scalabilitatea și fiabilitatea. Dacă website-ul tău urcă în trafic dintr-o dată, găzduirea de tip cloud plusează toate resursele necesare pentru ca totul să funcționeze cum trebuie. De altfel, dacă unul dintre servere cedează, acesta nu va afecta cu nimic ceea ce este online. Totul este interconectat!

Având în vedere aspectele mențonate mai sus, poți alege această găzduire atât pentru afaceri cât și pentru proiecte medii și mari.

WordPress managed hosting bun.

WordPress este cel mai popular CMS (Content Management System) din lume. Acesta îți permite să creezi website-uri și blog-uri fără cunoștințe în programare.

Nu este necesar să fii expert în HTML, CSS, PHP, etc. pentru a folosi WordPress. Platforma poate fi utilizată de orice persoană dacă își dă interesul.

Unui începător i-ar putea fi dificil să aibă grijă de întreținere, securitate, configurare, verificare funcționalități, scanare malware, actualizare, etc. Însă WordPress managed hosting este unul foarte bun fiindcă există angajați profesioniști care se ocupă de toate aceste lucruri în locul tău. Prin urmare, dacă vrei să scapi de bătăi de cap, poți alege fără griji acest tip de găzduire. Cele mai bune gazduiri web

Cum să alegi cea mai buna gazduire web ieftina si buna

Un web hosting poate avea două influențe asupra site-ului tău: ori îl ajută să crească și să fie performant, ori îl trage în jos și mai mereu pică atunci când vrei să intri pe el. Așadar, este vital pentru proiectul/proiectele tale să-l alegi pe cel potrivit.

Iată care sunt cei mai importanți factori de care trebuie să ții cont atunci când ești în căutarea cele mai bune gazduiri web.

Cât trafic te aștepți să ai?

Dacă ești în faza inițială cu un site, ar trebui să știi la ce să te aștepți. Cu cât sunt intrate mai multe persoane, cu atât e nevoie de mai multă lățime de bandă pe server. În cazul în care consideri că nu vei avea prea mult trafic, atunci nu e necesar să cumperi un hosting cu lățime de bandă uriașă, ce îți ridică costurile mai mult decât ar trebui. Poți opta pentru alternative potrivite pentru tine aici pe site foarte ușor.

Fiabilitatea serverului

Este foarte important să alegi un server cu timp de funcționare 24/7, fiindcă utilizatorii tăi pot intra la orice oră și cred că nimănui nu i-ar plăcea să întâmpine probleme. Fiabilitatea poate fi verificată cu ușurință prin uneltele de monitorizare pe care ar trebui să ți le ofere găzduirea. Cele mai bune gazduiri web

Viteza

Un website funcționează cel puțin de trei ori mai rapid dacă este găzduit pe un hosting bun local față de unul dintr-o țară aflată la celălalt capăt al planetei.

Prețul

Uneori prețul poate fi mai scump decât ar trebui, ori mai ieftin și cu promisiuni ireale. Trebuie să acorzi mare atenție atunci când alegi o gazduire web buna la banii care sunt ceruți și la ceea ce se oferă. De aceea, noi îți venim în ajutor prin această platformă și poți citi recenziile altor utilizatori pentru a vedea care este alegerea cea mai potrivită.

Suport tehnic

Suportul tehnic joacă un rol foarte important în alegerea unei găzduiri bune. Dacă întâmpini probleme sau ai nevoie de ajutor în privința unei modificări sau orice altceva, este obligatoriu să existe un personal al firmei care să fie disponibil pentru tine la orice oră din zi și noapte.

Existența unui sistem de backup

Site-ul tău trebui să aibă oricând o copie de rezervă gata de a fi utilizată în orice moment. Dacă ceva nu merge bine, backup-ul te poate salva. În caz contrar, totul se poate duce pe apa sâmbetei.

Capacitatea de a face upgrade

Fie că e vorba de o afacere sau nu, până la urmă tot despre un website este vorba, care ar putea avea nevoie oricând de un pachet mai avansat de găzduire. Așadar, abilitatea de a face upgrade este absolut necesară atunci când alegi o firmă de hosting bună.

Reputația

Odată ce ai înțeles care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să ții cont, următorul pas este să găsești un hosting cu reputație bună.

Fă o cercetare amănunțită din trecut până în prezent. Uită-te peste toate recenziile și vezi dacă firma pe care ai vrea să o alegi este recomandată încă de când a apărut. De altfel, aceasta primește recomandări și în prezent?

Ce se poate întâmpla dacă nu alegi web hosting-ul potrivit

Este crucial să fii sigur pe tine când iei o astfel de hotărâre. Site-ul trebuie să fie accesibil și în siguranță tot timpul. Dacă faci alegerea greșită ai putea avea parte de următoarele dezavantaje:

Pierderea veniturilor – În cazul în care webste-ul pică, potențialii tăi clienți vor experimenta probleme și nu vor putea vedea serviciile pe care le oferi, postările blogului tău sau produsele pe care le vinzi. Chiar mai rău, dacă este vorba de un magazin online, ai putea pierde o tonă de bani. Amazon a avut recent site-ul căzut pentru 40 de minute și a pierdut în jur de 5 milioane de dolari. Desigur, nu poate fi vorba de aceste cifre la tine, însă e foarte important să ai în vedere acest aspect.

– În cazul în care webste-ul pică, potențialii tăi clienți vor experimenta probleme și nu vor putea vedea serviciile pe care le oferi, postările blogului tău sau produsele pe care le vinzi. Chiar mai rău, dacă este vorba de un magazin online, ai putea pierde o tonă de bani. Amazon a avut recent site-ul căzut pentru 40 de minute și a pierdut în jur de 5 milioane de dolari. Desigur, nu poate fi vorba de aceste cifre la tine, însă e foarte important să ai în vedere acest aspect. Impact negativ asupra SEO – Search Engine Optimization (Optimizare pentru motoare de căutare) este un proces prin care încerci să-ți perfecționezi site-ul pentru a apărea cât mai sus în rezultatele căutării pe care le efectuează internauții. Dacă ai ales o găzduire web ieftina greșită, atunci ai putea avea de suferit iar utilizatorii tăi nu vor mai putea să-ți găsească site-ul pe Google sau alte motoare de căutare.

– Search Engine Optimization (Optimizare pentru motoare de căutare) este un proces prin care încerci să-ți perfecționezi site-ul pentru a apărea cât mai sus în rezultatele căutării pe care le efectuează internauții. Dacă ai ales o găzduire web ieftina greșită, atunci ai putea avea de suferit iar utilizatorii tăi nu vor mai putea să-ți găsească site-ul pe Google sau alte motoare de căutare. Atacuri – Securitatea joacă și ea un rol extrem de important. Încă nu există soluția perfectă pentru a fi imun la ele. Însă o Gazduire web buna și cu o reputație pe măsură, se asigură că îți oferă toate soluțiile de care ai nevoie în cazul în care un atac sau virus reușește să se strecoare. În caz contrar, atât venitul cât și poziția în căutări pot fi afectate înainte să realizezi ce se întâmplă de fapt.

Sperăm că tot ce am descris în această pagină te-a ajutat să obții destule cunoștințe despre ceea ce este o gazduire web buna, cum să alegi cea mai bună găzduire, care sunt aspectele de care să ții cont și ce nu ar trebui să faci în caz contrar.

Singurul lucru care a rămas de făcut este să cauți hostingul potrivit la noi pe site. Dacă ai întrebări, poți să ne contactezi și nu uita să ne recomanzi dacă te-am ajutat!

Cea mai buna gazduire WordPress

Gazduire WordPress, Adesea trecut cu vederea, găzduirea web wordpress (Gazduire web buna) este una dintre componentele cheie ale fiecărui site web de succes. Alegerea celor mai bune gazduiri web wordpress pentru nevoile dvs. vă poate îmbunătăți SEO și crește vânzările. Există diferite tipuri, diferite opțiuni de găzduire WordPress, cum ar fi găzduirea WordPress gratuită, shared, VPS, dedicată și dedicata. În acest ghid, vă vom ajuta să alegeți o Gazduire web buna WordPress pentru site-ul dvs. web. Cele mai bune gazduiri web

După ce am ajutat foarte multi utilizatori și cu ani de experiență cu companii de Gazduire web buna WordPress, știm importanța alegerii celei mai bune companii de găzduire WordPress.

Scopul nostru cu acest ghid este să împărtășim experiența noastră de peste 5 ani și informații despre lucrurile pe care trebuie să le luați în considerare atunci când alegeți o companie de găzduire pentru afacerea dvs.

Pentru a vă ajuta să luați decizia corectă, am făcut și o comparație cot la cot a companiilor de gazduire web ieftina WordPress de top (din Romania), inclusiv teste de viteză, teste uptime și test de fiabilitate (derulați pentru a vedea recomandarile noastre).

Dacă te grăbești, atunci poți vedea pur și simplu tabelul de mai jos, cu lista noastră de cele mai bune companii de hosting WordPress, aleasă manual. Aceste companii sunt în mod constant principalele companii de găzduire WordPress din industrie atunci când vine vorba de calitate și servicii.

Mai jos aveti 5 recomandari de host Wordpres

MxHost O firma foarte profesionala cu servicii bune si atractive. O recomand atat pentru site-uri mici cat si pentru site-uri mari. Gazduire web ieftina MxHost este prima varianta la care ma gandesc cand vine vorba de gazduire wordpress, acest lucru pentru ca au cele mai bune pachete pentru aceasta platforma cu foarte multe facilitati. Cel mai slab pachet include: posibilitatea de a avea pana in 10.000 de vizite/luna, Spatiu SSD: 30 GB, Trafic necontorizat 100Mbs, 1 domeniu permis, 1 IP dedicat, 1 CPU alocat, 1 GB RAM, 1 Certificat SSL, WordPress Toolkit Plesk Exclusiv, SEO Toolkit.

De asemenea pe langa toate acestea pretul este bune iar suportul tehnic te va ajuta sa rezolvi orice problema.

NameBox Acesta este cotat ca una dintre cele mai bune servicii de webhosting din Romania, conform utilizatorilor si parerilor oferite de clienti

Foarte apreciat in Romania cu un feedback foarte bun, NameBox are si el pachete de Gazduire web buna WordPress special conceputa pentru clientii ce ofera pentru aceasta platforma. Firma care este din Cluj te va ajuta in rezolvarea problemelor tehnice si iti va oferi asistenta premium atunci cand vei achizitiona orice pachet de web hosting bun.

Cel mai slab pachet de WordPress Hosting bun, include: Găzduire Shared cu stocare SSD, certificat SSL, domeniu .ro anual si suport WordPress inclus, 16 GB stocare SSD, Domeniu .ro GRATUIT (la plata pe un an), Gazduiesti un singur domeniu, Trafic Necontorizat, Casute email nelimitate, Fara IP dedicat / PTR record, Acces cPanel, Backup R1Soft + JetBackup, Protectie DDoS 20 GB

Simplenet Găzduire web ieftina creată de experți WordPress pentru afaceri online mici și mijlocii care au nevoie de o fundație solidă pe care să crească.

Pana in anul acesta nu am testat serviciul de gazduire wordpress care este si dedicat pentru aceasta platforma, de la Simplenet, ofera preturi si servicii de inalta calitate cu un uptime foarte bun, gazduirea lor este foarte bine optimizata pentru populara platforma de website wordpress. Cele mai bune gazduiri web

Gazduire web ieftina. Cel mai ieftin pachet de host WordPress de la Simplenet include: 5 GB SSD, CPU: 3 Ghz, RAM: 2 GB, 2 Domenii găzduite, Trafic necontorizat, Adrese mail necontorizate.

Hostico Gazduire web ieftina. Testat si recomandat ca fiind una dintre cele mai bune solutii de webhosting din Romania

Hostico se numara printre recomandarile mele cele mai bune din Romania, acestia nu au pachete de gazduire wordpress, insa au pachete gandite pentru fiecare platforma, printre care se numara si WordPress, daca gazduiti la acestia un site WordPress nu ar trebuii sa aveti probleme, serviciul tehnic va va ajuta daca aveti o problema legata de hosting, iar pe partea tehnica daca tine de ei o problema veti primi ajutorul necesar.

Cel mai ieftin pachet de hosting bun include: Spaţiu Alocat – 5GB SSD, Domenii Găzduite – 2, IP dedicat – IPv6, Domeniu Gratuit (la plata pe un an), BackUp Gratuit, SSL Gratuit, Asistenţă 24/7.

HostVision Gazduire web SSD performant | Gazduire web SSD de la 1.75 euro pe luna in Romania si Germania | Garantie de retur 30 de zile pentru serviciile de hosting bun

La fel ca si la Hostico, HostVision nu include pachete speciale pentru gazduirea WordPress, insa veti avea parte de o gazduire WordPress foarte bine pusa la punct de pachetele disponibile pe site. Cele mai bune gazduiri web

La cel mai ieftin pachet, pentru inceput aveti avea:

Spatiu hosting bun 4 GB

Trafic lunar (Bandwidth)nelimitat

Domenii gazduibile in plus2

Baze de date MySQL3

Memorie RAM Alocata1.5 GB

CPU alocat1.2 CPU

Ce cerinte are WordPress pentru un web hosting bun pentru a rula in toata regula.

Vei fi surprins să afli că WordPress este un script foarte ușor și este compatibil cu aproape toate companiile bune de găzduire web ieftina. Cerințele simple pe care WordPress le prezintă sunt:

Versiunea PHP 7 sau mai mare

Versiunea MySQL 5.6 sau mai mare

Datorită popularității WordPress, toate cele mai bune companii de găzduire web ieftina vin cu opțiuni de instalare ușoare cu 1 clic pentru WordPress. Toate companiile de găzduire WordPress pe care le-am enumerat în acest ghid oferă suport complet pentru rularea unui site WordPress.

Cea mai buna gazduire gratuita

Gazduirea gratuita, Gazduire web ieftina, host gratis si asa mai departe este una dintre cele mai cautate optiuni pentru cei ce vor sa lanseze un proiect dar vor sa salveze niste bani in loc sa plateasca gazduirea, mai bine sa inceapa pe una gratis si apoi dupa ce totul este pe picioare sa treaca pe ceva platit. Sa fim seriosi, de la inceput va voi spune ca cu un plan gratuit de gazduire nu este totul roz, aveti mai multe restrictii, iar din multele firme pe care le-am testat cu adevarat gratuite nu au fost multe, dintre firmele testate unele chiar implementau reclame sau link-uri ascunse. Sigur nu doriti asa ceva.

Tuturor ne plac lucrurile gratuite. Tacouri gratuite, bere gratuită sau chiar un tricou gratuit pe care știm că nu-l vom purta niciodată. Când oamenii aud cuvântul „gratuit”, se intereseaza de acel lucru, totusi daca suntem atenti aproape totlul vine cu un scop.

De ce ar trebuii sa folosim gazduire web ieftina gratis?

Deși există, cu siguranță, momente în care ar trebui să utilizați planuri de găzduire plătite, uneori doriți doar să lansati foarte repede cel mai recent proiect, mai ales daca stim ca nu este unul sigur – fără costuri pentru dvs.

Dacă vi se pare situația dvs., aveți noroc. Mai jos, aruncăm o privire aprofundată asupra modului de a economisi bani cu primele gazde gratuite de pe piață.

Mai jos am sa va prezint 3 dintre serviciile recomandate de mine pentru a le folosi pentru gazduire web ieftina gratis\ gazduire gratuita, aceste servicii nu au un uptime foarte bun, totul este restrans, nu trebuie sa aveti pretentia la un IP dedicat, totusi este foarte de apreciat ca aceste servicii exista pentru ca ne putem lansa, sau putem face anumite teste.

Recomand sa folositi o gazduire web ieftina platit si bun daca aveti un proiect serios, de multe ori faptul ca folositi o Gazduire web ieftina nu va salva bugetul afacerii dumneavoastra online. Gazduirea gratuita fiind periculoasa pentru sanatatea site-ului dumneavoastra. Cele mai bune gazduiri web

Top 3 Hosting bun Gratis \ Gazduire Gratuita

000WebHost

Găzduire site web cu PHP, MySQL, cPanel & fără reclame la zero cost!

Am folosit 000webhost, si l-am testat pentru anumite proiecte si mi se pare cea mai buna varianta posibila la momentul actual, sper sa il folositi cu placere pana ce site-ul dumneavoastra va fi demn de o gazduire platita.

Infinityfree InfinityFree este găzduirea site-ului web cu spațiu de disc nelimitat și lățime de bandă nelimitată.

Dupa parearea mea, aceste doua Gazduire web ieftina le puteti folosi fara nici o problema, restul ar fi apa de ploaie, nu stii cand se inchid, nu stii nimic despre ele. Infinityfree reuseste sa ne ofere resursele de care avem nevoie pentru a porni cu afacerea dar dupa un timp vom da nas in nas cu realitatea si va trebuii sa platim pentru un serviciu de web hosting bun.

x10Hosting „Începeți acum cu contul dvs. gratuit de găzduire web. Este super-ușor și întotdeauna GRATUIT!”

x10Hosting este gratis din simplul fapt ca ofera si servicii premium si prin faptul ca ofera si un pachet gratuit, isi face reclama, este o strategie buna si de inteles. Am testat acest serviciu si sper sa va placa si voua si sa nu aveti probleme cu acestia.

Stiu ca acest ghid a fost scurt, si nu am oferit foarte multe informatii cu privire la Gazduire web ieftina, insa un lucru este clar, in momentul de fata acestea sunt gratis si va pot ajuta sa va lansati o firma, sa faceti anumite teste si asa mai departe. Recomand gazduire gratuita sa nu le folositi decat daca aveti traffic mic pe site si nu tineti neaparat la un uptime foarte bun.