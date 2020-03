Salutări, în articolul de astăzi, despre găzduirea web de la mxhost.ro o să discutăm în mare parte despre o analiză a site-ului, nu o să te ţin în suspans, îţi voi spune direct că, găzduirea web de la mxhost.ro este un serviciu foarte bun pe piaţa românească, oferită de un provider cu domeniul de activitate de peste 11 ani. Putem spune, cu siguranţă că, mxhost.ro se clasifică printre cele mai bune firme de găzduire din România.

Hai să facem o analiză despre găzduirea web de la mxhost.ro.

Preţuri – hai să fim sinceri, au nişte preţuri chiar de criză! Ofertele lor sunt foarte bun şi raportul calitate – preţ este unul excelent!

UpTime – am folosit, mai de mult serviciile lor de găzduire web, pe lângă alte servicii achiziţionate de care am fost mulţumit, însă, vreau să spun, că pe termenul achiziţiei mele a serviciului, nu am avut nici-un downtime. UpTime-ul era de 100%, acum se mai întâmplă să fie şi de 99,8 – 99,9%, însă nu prea au probleme de acest tip, în plus, oferă suport 24/24 la departamentul tehnic

Facilităţi – Găzduirea se face pe SSD + LiteSpeed, în plus au backup-uri automate cu softul R1Soft Backup.

Putem acorda cu uşurinţa 5 stele acestei firme de găzduirii profesioniste din România, însă acum aş dorii să aud şi părerile dvs. Nu contează dacă este un feedback negativ sau unul pozitiv, poţi lăsa un comentariu unde îţi poţi lăsa propria opinie.

Am uitat să îţi spun ceva… cei de la mxhost au acum servicii de găzduire WordPress, nişte servicii nemapoimenite cu un nivel de resurse disponibile destul de mare. Poţi accesa de aici pagina cu produsele şi vreau să-ţi spun că au doar 2 pachete, puţine dar bune. Îţi urez succes!