GeForce Now: Noutăți importante în lumea jocurilor

GeForce Now, serviciul de jocuri în cloud oferit de Nvidia, s-a dovedit a fi o alternativă populară pentru jucătorii care caută o experiență de joc de calitate, fără a fi nevoiți să investească într-un PC sau o consolă scumpă. În această săptămână, biblioteca GeForce Now a fost actualizată cu 9 jocuri noi, printre care și titluri populare precum Resident Evil 2, Resident Evil 3 și Resident Evil 7 Biohazard. Iată lista completă a jocurilor noi adăugate în biblioteca GeForce Now:

Shadows of Doubt (Steam, 24 aprilie)

Afterimage (Steam, 24 aprilie)

Roots of Pacha (Steam, 25 aprilie)

Bramble: The Mountain King (Steam, 27 aprilie)

The Swordsmen X: Survival (Steam, 27 aprilie)

Poker Club (Epic Games, gratuit, 27 aprilie)

Resident Evil 2 (Steam)

Resident Evil 3 (Steam)

Resident Evil 7 Biohazard (Steam)

Pe lângă aceste noi adăugiri în biblioteca de jocuri, Nvidia a anunțat și extinderea serviciului RTX 4080 SuperPOD în mai multe orașe, cum ar fi Miami, Portland și Stockholm. Această extindere va permite utilizatorilor să aibă acces la o experiență de joc mai bună și mai rapidă, în special prin intermediul jocurilor care necesită o putere grafică ridicată.