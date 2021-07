GeForce NOW primeste alte 36 de jocuri in biblioteca sa

Au fost anunțate noile jocuri care vor fi adăugate la serviciul GeForce NOW în iulie. Potrivit postării de blog publicate de companie, în luna iulie vor fi incluse în total 36 de jocuri noi în serviciul de jocuri cloud.

NVIDIA a distribuit lista noilor jocuri care vor fi adăugate la biblioteca GeForce NOW în iulie. Compania, care publică lista „New GeForce NOW Games of the Week” pe site-ul său oficial în fiecare joi, a anunțat că 36 de jocuri noi vor fi incluse în serviciu în această direcție în luna iulie .

Potrivit declarației companiei, 11 din cele 36 de jocuri noi menționate au fost adăugate, joi, 1 iulie săptămâna aceasta. Dacă aruncăm o privire asupra noilor jocuri incluse în serviciul de jocuri cloud din 1 iulie, săptămâna aceasta suntem întâmpinați de producții precum The Spectrum Retreat , Not Tonight, Eternal Return: Black Survival , SoulWorker și Ziggurat 2 .

Joi, 1 iulie Jocuri GeForce NOW

The Spectrum Retreat

Eternal Return: Black Survival

Castle Flipper

EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS

Pescuit: Marea Barents

Not Tonight

Opus Magnum

Slipways

SoulWorker

Strategic Mind: Fight for Freedom

Ziggurat

Alte jocuri care vor fi adăugate la serviciu în iulie

Alte jocuri care vor fi incluse în serviciu în această lună includ Orcs Must Die! 3, Warhammer 40.000: Battlesector , Zombe Army 4: Dead War , Evil Genius 2 și Alchemist Adventure. Iată lista completă a acestor jocuri: