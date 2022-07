Ghid rapid de organizare nunti – 4 principii standard de urmat

In timpul procesului de organizare nunti, fiecare cuplu sau organizator va fi in cautarea unui singur lucru – anume autenticitatea. Este de la sine inteles ca aceasta conteaza cel mai mult, mai ales pentru mireasa (si mai ales daca nunta se planifica din timp).

Totusi, indiferent de cat de mare este gradul de unicitate al unei nunti, dupa cum s-ar spune, exista principii standard pe care nu le poti da pur si simplu la o parte. Acestea reprezinta fundamentul unei nunti si unei petreceri ca la carte – iata care sunt cateva dintre acestea!

Verificarea bugetului dupa fiecare achizitie/cost

Bugetul nu este niciodata batut in cuie, dupa cum s-ar spune. Exista mereu momente si situatii care te pot convinge sa schimbi valoarea acestuia sau cel putin suma destinata unui anumit serviciu sau produs. Tocmai de aceea, atunci cand reprezinti o parte activa din procesul de organizare nunti, este indicat sa verifici bugetul evenimentului dupa fiecare achizitie.

Desigur, mirii sunt cei care vor face aceasta verificare in mod constant. Totusi si echipa de organizare ar trebui sa faca acest lucru, pentru a se asigura ca nu ies din parametrii stabiliti de cei doi miri.

Apelarea numai la furnizori de servicii de incredere

Niciodata nu ar trebui sa renunti la furnizori de incredere pentru a garanta prezenta unui alt serviciu. Destui miri considera muzica sau foto/videografia mai importante si deseori aloca o parte mai mare a bugetului in aceasta directie – iar celelalte servicii furnizate evenimentului au de suferit cand vine vorba de calitate.

Pentru organizare nunti intr-un mod echilibrat, dupa cum s-ar spune, trebuie mai intai stabilita importanta fiecarui serviciu de care beneficiaza evenimentul si apoi importanta sa pentru invitati. Poate pozele sunt importante pentru tine, dar mancarea si voia buna sunt baza pentru invitatii tai.

Alegerea din timp a factorului unic

Nu poti avea o nunta 100% unica. Astfel, veti fi nevoiti sa va limitati la cel putin un aspect care poate fi unic, al vostru. Acesta trebuie ales din timp deoarece poate influenta intreaga tema a nuntii si mai ales intregul proces de organizare nunti.

Evident, aceasta alegere este una permanenta – nu ar trebui sa va razganditi pe ultima suta de metri, decat daca sunteti pregatiti sa re-cheltuiti aproape intregul buget alocat evenimentului. Totodata, este recomandat sa ascultati de sfatul organizatorului vostru – acesta va poate spune daca elementul unic ales este intr-adevar special si poate contribui la organizarea unui eveniment inedit.

Alegerea datei potrivite

Data trebuie sa fie, intr-adevar, importanta pentru cei doi miri. In acelasi timp, este indicat ca aceasta sa fie aleasa si in functie de disponibilitatile invitatilor. Desigur, nu trebuie sa consulti fiecare invitat in parte, dar cel putin sa nu alegi o data care vine fix dupa un weekend prelungit sau zile libere sau evenimente importante la nivel national. Acestea scad sansele ca un invitat – sau mai multi – sa doreasca sa calatoreasca din nou.

Evident, poti alege si sa ignori complet acest lucru, caz in care alegerea zilei evenimentului va tine de alte lucruri – anotimp, sezonul alergiilor, preturile in sezonul respectiv si asa mai departe.

Ai nevoie de ajutorul unei echipe de organizare nunti?

Urmarea tuturor principiilor standard in organizarea unei nunti poate fi garantata numai de prezenta unei echipe profesioniste de organizare. Aceasta ii poate tine din scurt pe cei doi miri si se poate asigura ca totul este facut ca la carte.

O astfel de echipa iti poate fi pusa la dispozitie de agentia boutique Duet Luxe – ceremonii inedite, oriunde in lume!