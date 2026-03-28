Top 5 site-uri de unde îți poți lua jocurile în 2026

Site-uri de unde îți poți lua jocurile există acum pe toate drumurile, dar asta nu înseamnă că toate merită să le dai banii tăi. Într-o piață în care fiecare publisher își trage propriul lansator și fiecare marketplace de chei promite prețuri de vis, e ușor să te trezești cu o bibliotecă fragmentată pe șase platforme și, eventual, cu un titlu revocat pentru că acea cheie „ieftină” venea dintr-o sursă dubioasă.

Am trecut prin chestia asta personal, acum vreo cinci ani, când am luat un key pentru un joc indie de pe un site care nu mai există azi. Jocul a mers trei săptămâni, apoi a dispărut din Steam fără explicații. De atunci, am devenit mai atent.

Ce urmează e o listă cu cinci magazine pe care le folosesc regulat, pe care le-am testat în condiții reale, nu doar ca să bifez o căsuță într-un ghid. Fiecare are puncte forte și slăbiciuni. Nu o să-ți spun că vreunul e perfect, pentru că nu e. Dar o să-ți spun unde merită să-ți bagi cardul fără griji și unde să fii cu ochii în patru.

Steam, sau de ce rămâne alegerea de bază

Mă rog, dacă ai un PC și joci de mai bine de un an, probabil ai deja cont de Steam. Valve a construit un ecosistem atât de mare încât orice discuție despre magazine de jocuri începe și se termină aici pentru majoritatea oamenilor. Nu e vorba doar de bibliotecă, ci de tot ce vine la pachet: Workshop pentru moduri, cloud saves care chiar funcționează, liste de prieteni, achievement-uri, review-uri de la comunitate. E un one-stop shop în adevăratul sens al cuvântului.

Ce s-a schimbat în ultimii ani? Steam Deck și Proton au explodat. Dacă ai un Deck sau rulezi Linux pe desktop, compatibilitatea a ajuns la un nivel pe care nu-l anticipam în 2022. Peste 20.000 de jocuri sunt marcate cel puțin Playable pe SteamOS, iar numărul crește lunar. Pentru cineva care a încercat să joace pe Linux acum un deceniu, asta sună ca science fiction.

Politica de refund e încă una dintre cele mai clare din industrie: 14 zile de la achiziție și maximum două ore jucate. Fără tam-tam, fără explicații lungi. Ceri, primești. Am folosit-o de vreo patru ori în ultimii ani și n-am avut nicio problemă. Există excepții pentru DLC-uri și bundle-uri, dar pentru jocuri standalone funcționează impecabil.

Ideea e că Steam nu mai e doar un magazin. E un ecosistem întreg, cu părți bune și părți mai puțin bune. Dacă te deranjează că Valve ia 30% din fiecare vânzare și că asta afectează indirect prețurile, înțeleg. Dar pentru comoditate și siguranță, rămâne standardul.

Epic Games Store și jocurile alea gratis pe care le iei și nu le joci niciodată

Hai să fim serioși: majoritatea oamenilor au Epic instalat pentru freebies. Și nu e nimic rușinos în asta. De la lansare, Epic a oferit jocuri gratuite în fiecare săptămână, iar asta înseamnă că, dacă ai fost pe fază câțiva ani, ai acum o bibliotecă de câteva sute de titluri fără să fi scos un leu din buzunar.

Am verificat pe contul meu: 247 de jocuri, din care am jucat efectiv vreo 30. Restul stau acolo, într-un backlog pe care probabil nu-l voi termina niciodată. Dar asta e problema mea, nu a Epic-ului.

Ce nu spun ei prea des e că magazinul a crescut serios în ultimii ani. Epic Games Store a trecut de 295 de milioane de utilizatori pe PC în 2024 și continuă să crească. Au adăugat și magazin pe mobile, cu varianta pentru Android disponibilă global și cea pentru iOS în Uniunea Europeană. Practic, acum poți lua și Fortnite pe iPhone fără să treci prin App Store, lucru care părea imposibil cu doi ani în urmă.

Reducerile sunt bune, mai ales când vin cu cupoane sezoniere. Am prins de câteva ori reduceri de 75% plus cupon de 10 euro, ceea ce înseamnă jocuri AAA la prețuri de cafea. Politica de refund copiază modelul Steam: 14 zile, două ore jucate. Funcționează fără probleme.

Partea mai slabă? Clientul Epic e încă mai puțin rafinat decât Steam. Lipsesc funcții pe care le iei de-a gata în altă parte: review-uri de la utilizatori, un sistem de achievement-uri consistent, forumuri de comunitate integrate. Dacă vrei doar să cumperi și să joci, nu contează. Dacă vrei experiența completă, s-ar putea să simți lipsa.

GOG, pentru cei care vor să dețină ce cumpără

GOG e magazinul pe care-l recomand oricui e sensibil la ideea de DRM. Aici cumperi jocuri pe care le descarci, le pui pe un hard extern și le ai pentru totdeauna. Nu depinzi de un lansator, nu trebuie să fii online, nu te trezești că publisher-ul a închis serverele și tu ai rămas cu mâna întinsă.

Asta e promisiunea GOG de la începuturi și a rămas consistentă. Jocurile vin cu installere standalone, fără protecții suplimentare. Dacă GOG dispare mâine, tu tot ai jocurile. E un sentiment de proprietate reală pe care nu-l găsești în altă parte.

În plus, GOG are cea mai generoasă politică de refund: 30 de zile, chiar dacă ai descărcat și ai jucat. Nu te întreabă nimeni de ce vrei banii înapoi. Evident, există verificări pentru abuzuri, dar ca principiu e mult peste restul pieței.

Mă rog, biblioteca e mai mică decât pe Steam. Jocurile noi AAA ajung mai rar sau cu întârziere. Dar pentru clasice restaurate să meargă pe Windows modern, pentru indie-uri și pentru oricine vrea control total asupra achizițiilor, GOG rămâne de neclintit.

GOG Galaxy, clientul lor opțional, poate agrega biblioteci din mai multe magazine. Nu e obligatoriu pentru nimic, dar dacă vrei să vezi într-un singur loc ce ai pe Steam, Epic și GOG, e o opțiune comodă.

Humble și magia bundle-urilor

Humble a început ca o idee ciudată: plătești cât vrei pentru un pachet de jocuri, iar o parte din bani merg la caritate. Între timp a evoluat într-un magazin permanent cu reduceri, bundle-uri tematice și un serviciu de abonament, Humble Choice.

Pentru mine, Humble rămâne locul unde umplu biblioteca cu jocuri pe care altfel nu le-aș fi încercat. Bundle-urile au adesea un titlu care te interesează și alte patru-cinci pe care le descoperi pe parcurs. Practic, e un fel de cutie cu surprize, doar că știi dinainte ce e înăuntru.

Partea de caritate e reală. Humble a donat peste 250 de milioane de dolari de la înființare, iar în 2024 au alocat încă vreo 12 milioane către mii de ONG-uri. Nu e doar marketing. Dacă ți se pare important unde ajung banii tăi, Humble oferă transparență.

Ce trebuie să știi: cheile se activează de obicei pe Steam, uneori pe alte platforme. Refund-ul e mai complicat, depinde dacă ai revendicat deja codurile. Dacă n-ai răzuit protecțiile, ai șanse bune. Dacă le-ai activat, succesul scade mult.

EA app, pentru fanii FIFA și ai francizelor mari

Dacă joci FIFA, adică EA Sports FC cum se numește acum, Battlefield, The Sims, F1 sau orice din portofoliul EA, n-ai cum să ocolești EA app. Origin a fost retras anul trecut, iar EA app e acum singura cale oficială pe PC.

Nu e cel mai rafinat client, recunosc. Are mofturi ocazionale, dar funcționează. Dacă ai avut cont de Origin, jocurile s-au transferat automat. Dacă te abonezi la EA Play, ai acces la o bibliotecă consistentă de titluri EA, perioade de trial pentru lansările noi și reduceri la achiziții.

Ideea e că, pentru cine trăiește în universul EA, e inevitabil. Nu merită să cumperi FIFA de pe Steam și să rulezi oricum EA app în spate. Mai bine direct la sursă.

Ce zici de marketplace-urile de chei?

Eneba, G2A, Kinguin și restul. Le știi, probabil ai fost tentat de prețurile alea mici. Ce nu ți se spune e că acele chei vin de unde apucă vânzătorii: achiziții cu carduri furate, exploatări de regional pricing, promoții abuzate. Nu toate, dar suficiente încât să existe un risc real.

Am pățit-o o dată. Jocul a mers câteva săptămâni, apoi cheia a fost revocată. Am rămas fără joc, fără bani, cu o lecție învățată pe pielea mea.

Dacă prețul pare prea bun ca să fie adevărat, probabil că e. Mai bine aștepți o reducere pe Steam sau Epic decât să-ți bați capul cu suport inexistent și chei dubioase.

Câteva întrebări pe care probabil ți le pui

Unde sunt cele mai bune reduceri? Depinde de sezon. Steam are evenimentele mari de vară și iarnă. Epic vine cu cupoane. Humble strălucește la bundle-uri. GOG are oferte bune pe clasice. Nu există un singur răspuns corect. Pe Linux sau Steam Deck ce folosesc? Steam, fără discuție. Proton a făcut minuni pentru compatibilitate, iar programul Deck Verified îți arată exact ce merge și ce nu. Merită EA Play? Dacă joci mult din portofoliul EA, da. Ai acces la o bibliotecă mare cu un abonament lunar. Dacă joci doar FIFA o dată pe an, probabil nu. GOG sau Steam pentru jocuri vechi? Depun efort să facă titlurile compatibile cu Windows modern și nu te leagă de niciun DRM.

In final…

Am tot încercat să găsesc magazinul perfect și am realizat că nu există. Steam e cel mai complet, dar ia un comision mare și uneori prețurile reflectă asta. Epic dă jocuri gratis, dar clientul e mai slab. GOG respectă ideea de proprietate, dar are mai puține titluri. Humble e excelent pentru bundle-uri, dar refund-ul e complicat. EA app e obligatoriu pentru fanii EA, dar cam atât.

Ce fac eu? Folosesc toate cinci, în funcție de context. Verific prețurile pe IsThereAnyDeal înainte să cumpăr. Evit marketplace-urile de chei. Și îmi amintesc că, până la urmă, jocurile sunt făcute să fie jucate, nu colecționate într-un backlog infinit.

Dar asta e o lecție pe care încă o învăț.