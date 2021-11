Producătorul de tehnologie Samsung din Coreea de Sud va crește producția de semiconductori în SUA. În consecință, s-a aflat că Samsung va deschide o nouă fabrică. În timp ce efectele crizei globale ale cipurilor continuă în întreaga lume, companiile de tehnologie încearcă să iasă din acest proces cu cele mai mici daune. Am scris că Samsung are planuri puternice în acest sens recent. De exemplu, știm că va face o înțelegere cu producătorul de cipuri Qualcomm.

Samsung construiește o fabrică de semiconductori de 17 miliarde de dolari

Am aflat că Samsung va înființa o fabrică mare în viitor. Potrivit știrilor din Engadget, SUA pune presiune pe giganții tehnologici pentru a crește producția de semiconductori în țara sa. Prin urmare, Samsung ar fi promis că va înființa o fabrică de producție de cipuri în Texas .

Compania de tehnologie Samsung își va spori inițiativele în materie de semiconductori, ceea ce este important pentru multe dispozitive. Fabrica va produce cipuri high-end și avansate pentru smartphone-uri, 5G și inteligență artificială. Desigur, utilizarea cipurilor nu se limitează la acestea. Zona de utilizare a acestor cipuri este destul de largă. Cu toate acestea, compania va investi 17 miliarde de dolari în noua unitate .

Potrivit The Wall Street Journal, construcția fabricii este programată să înceapă anul viitor. În plus, producția în fabrică este de așteptat să înceapă în a doua jumătate a anului 2024. Cu toate acestea, pentru noul proiect, compania a explorat locații din Arizona, New York și Florida. S-a gândit și la Austin, unde are o fabrică existentă. Samsung a ales Texas din cauza reducerilor fiscale generoase și a stimulentelor pe care le oferă pentru fabrica sa de semiconductori , precum și a capacității orașului de a furniza energie electrică la anumite facilități în cazul unei pene de curent .

Guvernul SUA are politici stricte privind producția de semiconductori. Pentru că în prima perioadă a pandemiei, multe fabrici au fost închise și producția de cipuri s-a oprit. Cu toate acestea, odată cu relaxarea restricțiilor, nevoia de cipuri pentru multe produse precum computere și automobile a crescut brusc. Pentru a atenua efectele crizei cipurilor începute în acest fel, SUA încearcă să mărească producția de semiconductori.

Această problemă a dus la o criză majoră în rândul industriilor. Chiar în acest an, producătorii auto precum GM și Ford au fost nevoiți să oprească producția la fabricile lor din SUA din cauza constrângerilor de aprovizionare. Acum multe companii au planuri noi în acest sens.