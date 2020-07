God of War 5 – povestea, data lansării și alte detalii

GOW 5, unul dintre cele mai așetptate jocuri, este pe cale să apară. Fapt datorat atât de succesul pe care l-a avut versiunea anterioară, dar și pentru că răufăctorul principal a fost dezvăluit ca fiind Thor.

Pentru necunoscători, jocul a fost dezvoltat de către Santa Monica studios exclusiv pentru PlayStation, câștigând chiar și premiul Game of the Year în 2018. Cea de-a cincea versiune a lui God of War se zice că este în curs de dezvoltare, întrucât regizorul jocului a tachinat fanii în această prinvință prin intermediul unor postări pe rețelele de socializare. Așadar, în acest articol vom discuta despre God of War 5, data lansării, zvonuri despre poveste și alte detalii.

God of War 5 care este povestea

God of War 5 va continua povestea din jocul precedent, unde s-a dezvăluit că fiul lui Kratos Atreus este de fapt un gigant pe nume Loki. Asta complcă oarecum situația, deoarece Loki în mitologia norvegiană este fratele adoptiv al lui Thor, pe care Oden l-a luat cu el după ce a învins giganții de gheață. Cu toate acestea, GOW 5 va aborda puțin mai diferit miturile norvegiene, fapt ce ar putea implica chiar călătoria în timp pentru a arăta cum sfârșește Loki ca fiul lui Kratos.

De asemenea, este posibil ca Atreus aka Loki să nu fie deloc adevăratul fiu al lui Kratos și să-l fi adoptat pentru a-l opri Ragnarok. Singurul lucru confirmat este că God of War 5 îl va prezenta pe Thor ca principalul răufăcător care a fost tachinat la finalul jocului precedent.

God of War 5 data lansării

Data lansării nu a fost încă anunțată și multe zvonuri susțin că ar putea fi dezvăluită odată cu lansarea lui PlayStation 5. Cu toate acestea, lansarea propriu-zisă va avea loc mai mult ca sigur în perioada 2021-22, deoarece jocul face parte din categoria AAA, un nivel la care jocurile sunt dezvăluite cu câțiva ani înainte ca acestea să fie disponibil publicului. Fanii speră ca Sony să-i surprindă, dezvăluind faptul că GOW 5 este disponibil pentru a fi jucat și pe noua consolă PS5.