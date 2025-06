God of War: Noul Spin-off Inspirat de Metroidvania, Amânat Intern – Fanii Mai Au De Așteptat

Vești nu tocmai grozave pentru pasionații seriei God of War: următorul proiect al francizei, un spin-off cu elemente de Metroidvania plasat în Grecia Antică, ar fi fost amânat intern pentru 2026, potrivit unor surse din industrie.

Informația vine de la Jeff Grubb, jurnalist și insider respectat în lumea gamingului, care a dezvăluit în cel mai recent episod al podcastului „Last of the Nintendogs” că jocul nu va mai vedea lumina zilei în acest an, așa cum se specula inițial. Momentan, nu există alte detalii suplimentare sau o fereastră clară de lansare, iar fanii trebuie să se înarmeze cu răbdare – va mai dura ceva până vor primi mai multe informații oficiale sau un trailer cu gameplay.

Singurele detalii concrete despre acest spin-off God of War sunt că va fi un joc 2.5D de tip Metroidvania, cu acțiunea setată în Grecia Antică. Proiectul este considerat unul de dimensiuni mai mici, deci nu vă așteptați la o experiență de amploarea titlurilor din 2018 sau Ragnarok. Va avea, totuși, elemente clasice de Metroidvania – zone blocate inițial, ce devin accesibile pe măsură ce obții abilități noi, dar nu va reinventa rețeta de gameplay consacrată recent de Santa Monica Studio.

Chiar dacă ultimele titluri God of War au primit update-uri interesante, precum modul roguelite Valhalla din Ragnarok, noul spin-off va merge pe o rețetă diferită. Pentru moment, nu ne rămâne decât să așteptăm și să sperăm că întârzierile vor aduce un rezultat pe măsura așteptărilor.

Rămâneți pe aproape, vă ținem la curent cu orice noutate apare despre noul capitol God of War!