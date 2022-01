După cum știți, Nintendo și PlayStation au fost foarte serioși și consecvenți în a-și păstra jocurile exclusive pentru consolele lor. Cu toate acestea, PlayStation și-a încălcat promisiunea și a adus Horizon Zero Dawn și apoi Days Gone pe PC. Deși aceste jocuri au fost jocuri importante pentru PlayStation, niciunul dintre ele nu a fost din seria PlayStation înrădăcinată. De aceea, jucătorii așteptau o serie mai mare care să stârnească focul în inimile lor, iar anunțurile au venit unul după altul. A fost anunțat mai întâi Uncharted, iar apoi God of War pentru PC. Versiunea pentru PC a lui God of War a fost lansată zilele trecute.

Știm deja cât de mare este un brand God of War. Chiar și cei care nu au PlayStation cunosc seria și povestea. După cum știți, acest joc, despre care vorbim astazi, și-a făcut debutul în 2018 și putem spune că a reînnoit serios seria. Permiteți-mi să vă spun că, în recenzia noastră, nu voi fi foarte interesat de partea de conținut a jocului, cum ar fi povestea și modul de joc. La urma urmei, am experimentat, citit și vizionat acele părți cu mulți ani în urmă. În recenzie, voi vorbi doar despre diferențele și caracteristicile tehnice din versiunea pentru PC.

ADVERTISEMENT

Optimizare extraordinară

Da, așa cum am menționat în subtitlu și chiar în titlul principal, optimizarea jocului este extraordinară. Sincer să fiu, am crezut că vom fi doar puțin uimiți, dar putem spune că acesta este cel mai bun dintre porturile pentru PC de până acum. Desigur, cand vorbim de Sony. Trebuie remarcat faptul că jocul conține caracteristici importante precum DLSS și Reflex pentru posesorii de plăci grafice Nvidia, în special DLSS este foarte eficient, dar nu este lipsit de probleme minore.

ADVERTISEMENT

God of War PC Review

God of War Performanță

Latura de performanță a jocului este cu siguranță una dintre cele mai curioase lucruri. PC-ul pe care l-am încercat a fost un PC cu un RTX 2060. Cu DLSS dezactivat, sistemul cu RTX 2060 oferă FPS peste 60 în rezoluție 2K și setări Ultra, peste 80 în setări înalte, peste 100 în setările originale. Când deschizi DLSS, devine ca o zonă de festival. În funcție de opțiunea setării DLSS, puteți obține valori diferite între 60 FPS și 150 FPS în setările Ultra. Apropo, setarea grafică numită „Original” este exact aceeași cu versiunea PlayStation 4. Setările grafice merg, de asemenea, de la scăzut la ridicat, astfel: Scăzut – Original – Înalt – Ultra.

În plus, vă pot oferi câteva informații despre modul în care funcționează pe 1070 Ti. La 1440p, nu coboară sub 40 FPS la setările Ultra, între 55-70 în Original avem 60 FPS în Low. În 1080p, avem aproximativ 80 FPS la setările scăzute și 50-60 FPS la setările Ultra.

Pe lângă detaliile tehnice, când ne uităm la diferențele vizibile, de fapt, nu ne așteaptă nimic foarte diferit. De remarcat că, chiar și atunci când joci la setări ultra, jocul nu arată foarte diferit față de versiunea PlayStation 4; Chiar și versiunea PlayStation 4 a jocului este enormă. Cu toate acestea, trebuie spus că încă arată mai bine la iluminare și mai ales la umbră.

God of War PC Review

În sfârșit, permiteți-mi să spun asta. Recomand cu siguranță să joci jocul cu un controler. Optimizarea mouse-tastatură este, de asemenea, foarte bună, dar vreau să precizez că adevărata plăcere vine de la controler.

Concluzie

Pentru a rezuma, pot spune că jocul a fost adus pe PC foarte frumos. Puteți avea o experiență foarte plăcută cu o placă grafică medie. Este de la sine înțeles calitatea jocului în ceea ce privește conținutul. De aceea, pot acorda cu ușurință lui God of War PC un scor de 9,0 din 10 când totul este pus cap la cap.