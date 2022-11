God of War: Ragnarok este cel mai bine vândut joc First-Party al PlayStation de până acum

Așa cum era de așteptat, God of War: Ragnarök este un joc de mare succes. În doar o săptămână, acesta s-a vândut în peste 5 milioane de exemplare – depâșind recordurile oricărui titlu first-party lansat de Sony până acum. Printre acestea se numără The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man și Uncharted 4.

Iubitorii de jocuri video de pretutindeni sunt înnebuniți după God of War: Ragnarök, și pe bună dreptate. Jocul a îndeplinit (și a depășit) așteptările fanilor și ale criticilor deopotrivă, ceea ce a dus la vânzări record. De fapt, Sony raportează că Ragnarök este cel mai bine vândut joc din întreaga franciză – în doar câteva zile.

În prima săptămână de la lansare, God of War: Ragnarök s-a vândut în 5,1 milioane de exemplare în întreaga lume, fiind unul dintre cele mai de succes jocuri exclusive pentru PlayStation lansate vreodată. De fapt, după cum subliniază editorul Sony într-un tweet recent, God of War: Ragnarök este jocul first-party care a avut cel mai bun start.

Mai ales că nu vorbim doar de PS5, ci de toate jocurile PlayStation la un loc. Cu alte cuvinte, God of War: Ragnarök depășește chiar și The Last of Us, Uncharted, Marvel’s Spiderman și, de fapt, predecesorul său din 2018. Cu alte cuvinte, titlul celor de la Santa Monica este aclamat din toate părțile, din partea presei, dar și a jucătorilor, având astfel pe Metacritic, un site foarte popular unde jocurile sunt evaluate, un scor de 94 din partea criticilor și 8,3 din partea jucătorilor.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022