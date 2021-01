God Of War: Ragnarok, continuarea lui God Of War din 2018, este probabil unul dintre cele mai așteptate jocuri video chiar acum. Santa Monica Studio a reînviat seria de jocuri video PlayStation extrem de iubită încă din 2018. Jucătorii PlayStation sunt dornici ca Sony să lanseze God of War: Ragnarok, care a fost anunțat în septembrie 2020.

În acest moment, știm foarte puține despre data de lansare, povestea lui God Of War Ragnarok etc. Cu toate acestea, am adunat în continuare toate informațiile despre viitorul joc video Santa Monica Studio Dacă doriți să aflați totul despre God of War 2, continuați și citiți articolul.

God Of War Ragnarok Data lansării

Conform Studiului Santa Monica, God of War: Ragnarok va fi lansat în 2021. Cu toate acestea, deocamdată, nu există o dată exactă de lansare a jocului.

Studioul Santa Monica lucrează la God of War 2 de la lansarea lui God of War în 2018. Deci, lansarea jocului în 2021 are sens, deoarece jucătorii își pierd deja mințile în așteptarea continuării.

Trailer

Dacă sunteți în căutarea unui trailer pentru God Of War 2, nu îl veți găsi; cel puțin în momentul redactării acestei postări. În schimb, există un trailer al anunțului God of War Ragnarok din 16 septembrie 2020. În trailer, puteți vedea fereastra de lansare în 2021 a jocului.

God Of War Ragnarok Platforme: God Of War Ragnarok va fi pe PS4?

Din păcate, este greu de spus că God Of War Ragnarok va veni pe PS4. Desigur, recentul exclusiv PlayStation, Spider-Man Miles Morales, a ieșit pentru PS4 și PS5. Cu toate acestea, nu putem fi siguri că Sony va urma aceeași tendință pentru God Of War 2 până nu vom auzi ceva oficial.

Poveste

În God Of War, aflăm adevărata identitate a mamei lui Atreus, care era de fapt un gigant. Fanii au fost, de asemenea, șocați că celălalt nume al lui Atreus este Loki. Pentru cei care nu știu, Loki este Dumnezeul răutăcios din mitologia nordică, care este și fratele lui Thor. Deci, în God of War Ragnarok, s-ar putea să-l vedem pe Atreus aflând despre rădăcinile sale.

Mai mult, Kratos l-a învins deja pe Zeul Norvegian al Luminii, „Baldur”. În mitologia nordică, Ragnarok este un eveniment în care mai mulți Dumnezei nordici mor. Deci, poate, Kratos a inițiat și evenimentul Ragnarok prin uciderea lui Baldur. Interesant este faptul că Kratos ar putea merge și împotriva lui Thor în God Of War 2.

Va muri Kratos în God Of War Ragnarok?

Mai multe teorii sugerează că Thor îl va ucide pe Kratos în God of War Ragnarok. Cu toate acestea, este îndoielnic că Kratos va muri în God Of War 2. Kratos este principalul protagonist al seriei God of War, iar studioul nu îl va ucide pur și simplu în continuare.

Asta este tot ce știm despre God Of War Ragnarok de acum. Cu toate acestea, vom actualiza această postare imediat ce vom auzi ceva despre joc.