Google abandoneaza deja Pixel 4 si 4XL

Google este de neoprit. Dupa ce a anuntat lansarea modelului Google Pixel 4A care se anunta a fi un veritabil succes al gamei mid range, se pare ca decide sa abandoneze Pixel 4 si 4XL. S-a confirmat faptul ca cele doua modele nu vor mai fi comercializate, nici nu va mai dezvolta derivate ale acestor doua modele. O perioada, acste doua modele vor mai fi disponibile pe piata insa, la un moment dat vor fi retrase de pe piata.

In timp ce Google decide sa puna capat productiei de Pixel 4, la doar un an de la lansarea pe piata a acestuia din urma, Pixel 5 a fost confirmat insa inca nu a fost prezentat in mod oficial. Ceea ce inseamna ca Google inca nu are un plan material bine stabilit pentru moment, nu are niciun model din gama premium pe piata. Spera ca acest lucru se va schimba odata cu lansarea modelului Pixel 5 pe piata. Pixel 4 este un model bun din gama mid range insa nu a reusit sa ii convinga pe unii din cauza autonomiei, performantele bateriei nu s-au ridicat la inaltimea asteptarilor. Asteptam un raspuns oficial cu privire la lansarea ofciala a lui Pixel 5 precum si cu privire la retragerea acestor doua modele de pe piata.