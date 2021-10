UPDATE: Serviciul este stabil

La nici 10 minute de la publicarea acestui articol, revin cu un update, serviciul este iar stabil, cel putin in Romania functioneaza pentru site-ul nostru.pe twitter, asemenea, postarile incep sa inceteze in legatura cu down time-ul lui Google Analytics.

Deocamdata nu avem o comunicare oficiala de la Google pe baza acestui subiect, vom actualiza articolul cand aflam ceva important.

Articol initial

Google Analytics a picat, deci nu este functional in totalitate in momentul de fata, de 20 de minute este aceasta problema de la serviciul Google.

Daca aveti vre-un site web, nu va speriati, nu ati pierdut dintr-o data toate cuvintele cheie in Google, ci doar este o problema pe care foarte multi utilizatori de twitter o raporteaza, printre care si Geeki.ro