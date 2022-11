Google Analytics, partener de optimizare pentru o agentie SEO

O agentie SEO se ocupa, in mod prevalent si definitoriu, cu optimizarea site-urilor pentru motoarele de cautare (de tipul: Google). Cu toate acestea, in ziua de azi, o astfel de entitate a carei politica de activitate se fundamenteaza pe principii moderne poate acoperi cu succes si alte servicii conexe marketingului digital, sub egida „servicii integrate”.

Totusi, revenind la actiunea de baza pentru o agentie SEO, amintita mai sus, optimizarea site-urilor reprezinta in sine o provocare deosebit de solicitanta si vasta ca domeniu de activitate. In primul rand, diversitatea brandurilor – constand in magazine online si pagini web de prezentare pentru diverse firme si companii ce activeaza pe piata de servicii – atrage cu sine cresterea competitivitatii.

Intr-un mediu online, dar nu numai, deosebit de concurential, orice tehnica de marketing poate intampina numeroase obstacole si/sau dificultati, iar orice incercare de promovare poate esua. Totusi, pentru o agentie SEO cu o experienta temeinica si cu o viziune moderna, de ansamblu, acest lucru este mai putin probabil.

In al doilea rand, Search Engine Optimization nu livreaza o reteta unica, universal valabila, privind succesul promovarii pe aceasta cale pentru orice tip de business sau in orice context socio-economic. Acest aspect este cauzat, printre altele, si de faptul ca Google, cel mai vizat motor de cautare din acest punct de vedere, isi poate schimba oricand „regulile jocului” – respectiv, principiile de indexare si ranking ale algoritmilor sai.

In plus, astfel de update-uri se desfasoara, de obicei, in mod secret ori sunt doar partial explicate. Toate acestea pot periclita, cel putin pe termen scurt, menirea si angajamentele pe care o agentie SEO si le asuma la un moment dat in fata unui client sau altul. Aici intervine, spre solutionarea eventualelor dileme, puterea de intuitie si actiune pe care agentia o detine.

In orice caz, avand in vedere ca are de a face cu un domeniu oarecum sinuos si, cu siguranta, extrem de complex, o agentie SEO este nevoita sa apeleze la diverse tool-uri de analiza, raportare si obtinere a informatiilor necesare atingerii de obiective pentru clientii din portofoliu. Unul dintre „partenerii de optimizare” pentru o agentie, in acest sens, il reprezinta tool-ul Google Analytics.

Acest instrument se poate dovedi util in mod esential pentru orice agentie de top, prin datele pretioase pe care le poate furniza sau maniera in care poate contribui la procesul Search Engine Optimization, precum:

Monitorizarea traficului unui site in versiunea mobile

Cele mai multe cautari pe Google se efectueaza in prezent de catre utilizatorii pasionati de gadgeturi. In plus, engagement-ul utilizatorilor de mobil este o alta variabila ce poate fi monitorizata cu ajutorul lui Google Analytics.

Segmentarea personalizata a audientei unui site

Acest aspect permite analiza traficului generat dupa criterii precum: canalul folosit, numarul de vizitatori care finalizeaza un anumit obiectiv (goal), date demografice etc.

Indicarea ratei de respingere

Bounce rate-ul poate indica faptul ca utilizatorii ar putea sa nu gaseasca ceea ce cauta, de fapt, pe un site sau ca paginile acestuia se incarca anevoios.

Localizarea paginilor performante / neperformante

Aceste date indica, de obicei, detalii privind: comportamenul utilizatorilor prin conversiile asociate anumitor vizite/pagina; pierderile de trafic (vizibilitate organica); pierderile in pozitii SERPs etc.