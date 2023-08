Google Anunță Evenimentul „Made by Google” pentru Pixel 8 și Pixel Watch 2

Google a confirmat recent evenimentul său „Made by Google” pentru noua serie de hardware Pixel, care va include Pixel 8 și Pixel Watch 2. Evenimentul va avea loc miercuri, 4 octombrie, în New York City, și va începe la ora 10:00 ET. Evenimentul va fi transmis în direct pe mai multe platforme, inclusiv pe YouTube.

Detalii despre Dispozitive

Google va dezvălui Pixel 8 și Pixel 8 Pro, împreună cu Pixel Watch 2. Se așteaptă ca Android 14 să înceapă să fie distribuit pe canalul stabil în același timp, așa că acesta este un alt lucru de așteptat. S-ar putea să fie și câteva anunțuri surpriză pe care compania le-ar putea dezvălui, dar până acum, știm doar că vor fi lansate telefoanele noi și un smartwatch.

Așteptări și Surprize Posibile

Sunt foarte entuziasmat să văd ce aduce seria Pixel 8. Pe lângă faptul că planul de actualizare a software-ului pe 5 ani pare a fi un lucru grozav, telefonul va avea multe caracteristici noi alimentate de AI, care ar putea face din el un hit pentru mulți oameni. Sper că acesta va fi cazul.

Deoarece evenimentul este încă la mai mult de o lună distanță, vom fi atenți la toate scurgerile de informații care vor apărea în săptămânile care preced dezvăluirea oficială. Pixel 8 și Pixel Watch 2 vor fi excelente pentru puriștii Android care caută o experiență fără nonsens, și abia aștept să văd ce surprize are Google în mânecă.

Sursa: Wccftech