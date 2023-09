Google Chrome împlinește 15 ani: Descoperă noul design inspirat de Material You și alte îmbunătățiri

Google Chrome, unul dintre cele mai populare browsere web din lume, împlinește astăzi 15 ani. Cu această ocazie specială, Google a decis să ofere utilizatorilor săi un cadou de neuitat: un nou design inspirat de limbajul de design Material You. Dar ce înseamnă asta pentru utilizatorii obișnuiți?

Noul Look Material You

Google Chrome

Material You este un limbaj de design dezvoltat de Google, care pune accent pe personalizare și adaptabilitate. Chrome va beneficia acum de acest design, având palete de culori mai proaspete și iconițe mult mai lizibile. Aceasta nu este doar o schimbare cosmetică, ci una care îmbunătățește semnificativ experiența utilizatorului. De exemplu, culorile din tab-urile deschise pot fi acum personalizate pentru a reflecta preferințele fiecărui utilizator. Mai mult, Chrome se va adapta automat la modurile întunecat și luminos ale sistemului de operare.

Îmbunătățiri în Chrome Web Store

Magazinul Chrome Web Store nu a fost lăsat deoparte. Acesta va beneficia de un facelift vizual, facilitând găsirea extensiilor preferate. Utilizatorii vor observa categorii noi pentru extensii și recomandări personalizate. Pentru a asigura o navigare în siguranță, funcția Safety Check va identifica acum extensiile dăunătoare care încalcă termenii Google.

Căutare și navigare mai sigură

Google a adăugat și funcții noi de căutare și navigare în siguranță. Utilizatorii pot acum să selecteze opțiunea „Search this page with Google” pentru a aprofunda un subiect sau pentru a fixa rezultatele căutării în bara laterală. În plus, Google Chrome va verifica și marca site-urile periculoase în timp real, nu la fiecare 30-60 de minute ca înainte. Se estimează că această funcție va îmbunătăți protecția împotriva phishing-ului și malware-ului cu până la 25%.

la 15 ani de la lansare, Google Chrome continuă să se reinventeze și să ofere utilizatorilor săi cele mai bune funcții și o experiență de navigare de neegalat. Cu noul design Material You și îmbunătățirile aduse, viitorul pare a fi strălucit pentru acest browser.

[SURSA]