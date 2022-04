Google Docs vine cu un instrument special pentru a ajuta la scriere

Google Docs a anunțat că în curând va putea sugera modalități de îmbunătățire a calității scrisului dvs., precum și de a remedia erorile de gramatică și ortografie de bază. Ca parte a acestei funcții, despre care credem că va fi disponibilă cu suport în limba engleză deocamdată, sub sugestii va apărea o linie ondulată violet pentru a vă ajuta să vă faceți scrisul mai concis, mai incluziv, mai activ sau să vă țină departe de cuvintele nepotrivite.

Aceste noi recomandări Google sunt disponibile de mult prin servicii terță parte, cum ar fi Grammarly, care se pot integra cu Google Docs și urmăresc să ajute la îmbunătățirea calității scrisului dvs. În funcție de calitatea recomandărilor locale Google, acest lucru poate reduce considerabil nevoia de servicii terță parte.

Trucul este că Google nu face aceste funcții de co-autorare disponibile în toate planurile Workspace. Compania spune că recomandările sale „Ton și stil” se vor aplica abonaților Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus și Education Plus. Între timp, „Alerte cu cuvinte” vor fi disponibile în planurile Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus și Teaching and Learning Up. Asta înseamnă că cei cu un plan de bază, cum ar fi Google Workspace Essentials, nu vor primi niciun set de funcții.

Google Docs

Google și-a făcut utilizatorii mulțumiți în ultima vreme de noile sale funcții Google Docs. Tocmai în această săptămână, a anunțat suport pentru Markdown, care ar trebui să mulțumească pe oricine căruia îi place să folosească comenzile rapide de text în loc de comenzile rapide de la tastatură pentru a-și formata scrisul. Și luna trecută, a început să lanseze o nouă vizualizare „fără pagină” pentru Documente, care vă formatează documentul la dimensiunea ferestrei. Acest nou format va fi foarte util pentru cei care nu tipăresc documentele pe care le-au pregătit.

Ambele seturi de funcții de co-autor vor fi disponibile pentru suita de lansare rapidă în următoarele câteva săptămâni, dar majoritatea clienților le vor vedea implementate treptat în a doua jumătate a lunii aprilie. Acestea vor fi activate în mod implicit, dar pot fi dezactivate de administratorii spațiului de lucru sau de utilizatorii finali.