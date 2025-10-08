Căutările Google în „Modul AI”, disponibile în România

Google extinde în România „Modul AI” din Search, bazat pe Gemini 2.5. Experiența este multimodală, funcționează pe web și în aplicațiile mobile și va deveni disponibilă treptat pentru utilizatori în următoarea săptămână.

Google lansează în România și pentru limba română „Modul AI”, o opțiune distinctă în motorul de căutare. O găsești pe www.google.com sau în aplicația de mobil, pe Android și iOS. Scrii sau rostești întrebarea și selectezi „Modul AI”, iar sistemul îți oferă un răspuns generat cu ajutorul inteligenței artificiale, plus posibilitatea de a aprofunda prin întrebări suplimentare și linkuri utile. Activarea se va face gradual, pe parcursul următoarei săptămâni.

Funcționalitatea se bazează pe Gemini 2.5 și extinde rezumatele generate de AI cu raționamente și interacțiuni mai avansate. Instrumentul descompune interogarea în subiecte secundare, caută în paralel pentru fiecare și explorează întreg web-ul pentru a returna conținut mai relevant. Rezultatul este o sinteză coerentă, însoțită de direcții de aprofundare.

„Modul AI” este multimodal, așa că poți formula întrebarea prin text, voce sau folosind camera. Integrarea imaginilor se face prin butonul Lens, util când vrei să pornești căutarea de la o fotografie sau un clip.

Pentru utilizatori, „Modul AI” promite răspunsuri la întrebări nuanțate, care anterior necesitau mai multe căutări. Este potrivit pentru explorări și sarcini mai complicate, precum comparații de produse, planificări de călătorii sau întrebări de tip „cum să”. De exemplu, poți cere: „Fă un tabel în care să compari mai multe metode de a face cafea”.

Pentru companii, noua experiență de căutare ajută oamenii să caute, să învețe și să ia decizii mai ușor, ceea ce le apropie de produse și servicii în momente cheie ale evaluării. În același fir al conversației, utilizatorul poate rafina o intenție comercială, de pildă: „Recomandă-mi un espressor cu râșniță integrată, sistem de spumare a laptelui și design retro”.

Pe măsură ce „Modul AI” permite explorarea în detaliu și în limbaj natural, AI-ul înțelege mai bine intenția comercială. Companiile pot câștiga vizibilitate dacă produc conținut unic, care răspunde întrebărilor complexe, indiferent de format: text, voce, imagine sau video. O direcție anunțată pentru viitor este folosirea instrumentelor automate de publicitate în campaniile de Căutare, pentru a capta traficul relevant generat de interogări mai lungi și nuanțate.

