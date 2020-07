Google Nest Speaker – descoperiti primele poze cu succesorul lui Google Home

Un nou model Google Nest isi face aparitia pe piata. Android TV Guide a publicat recent pe contul sau de Twitter primele poze cu succesorul lui Google Home. Ocazia perfecta de a vedea ce a decis constructorul sa schimbe in privinta design-ului.

Google Home a ajuns in Europa in 2017. De atunci, constructorul american a multiplicat declinarile si variantele boxei sale conectate. Un format de buzunar cu Google Home Mini sau un monstru puternic cu Google Home Max. Recent, aplicatia Google Home a fost actualizata, cu un design regandit in intregime pentru un plus de lizibilitate. Anuntul oficial al succesorului se lasa inca asteptat. Pentru moment au aparut doar cateva poze cu noua Google Nest Speaker pe Android TV Guide.

Mai impozanta decat Google Home si Home Max. Recent certificata de catre FFC, Google Nest Speaker are misiunea de a inlocui Google Home de origine. Chiar daca nu avem pentru moment informatii de ordin tehnic, putem vedea ca designul a evoluat in mod clar in raport cu primul model Google Home. Google Nest Speaker beneficiaza de un acumulator de 30W si putem remarca prezenta unui buton Mute accesibil pentru a opri cu usurinta microfonul boxei. Conform masuratorilor, Google Nest Speaker are 220 mm inaltime spre deosebire de 143mm si 200mm pentru predecesorii sai.