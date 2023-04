Google Photos: Magic Eraser acum disponibil pentru toată lumea

O îmbunătățire plăcută a fost adăugată editorului foto Google Foto. Cei cu Google One pot folosi Magic Eraser începând de astăzi. S-a anunțat anterior că acest lucru nu va mai fi doar pentru modelele Pixel.

Magic Eraser pentru fiecare utilizator

La sfârșitul lunii februarie, Google a anunțat că nu mai oferă Magic Eraser, sau Magic Eraser, exclusiv pentru telefoanele Pixel. Funcționalitatea este acum disponibilă și pe toate telefoanele Android și vine și pe iOS, așa că puteți edita și mai bine fotografiile pe iPhone sau iPad.

Dar ce poți face cu Magic Eraser din Google Foto? De fapt, face exact ceea ce sugerează numele. Puteți șterge anumite părți din fotografia dvs. Pe cineva pe care preferați să nu aveți în fotografia dvs. sau un coș de gunoi tulburător în fotografia dvs. de pe plajă? Îl puteți șterge cu ușurință cu radiera magică din Google Foto. În plus, a fost adăugată o altă funcție care poate fi utilă. Poti opta pentru un camuflaj, care camufleaza subiectul pe care il selectezi.

Deși funcția vine pe fiecare dispozitiv (Android), aveți nevoie de un abonament Google One. Aceasta include mai mult spațiu de stocare pentru contul dvs. Google și vă oferă acces la mai multe funcții exclusive. De exemplu, VPN-ul Google One a fost disponibil săptămâna trecută și poate fi folosit acum de fiecare utilizator Google One. De acum încolo veți găsi radiera magică în aplicația Google Foto cu editorul de fotografii.