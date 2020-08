Google Pixel 5 poate fi lansat mai devreme decat se astepta

Google poate lansa Pixel 5 mai devreme decât se aștepta. Conform unei noi scurgeri pe Twitter, compania era de așteptat să amâne sosirea telefonului mobil până la 30 septembrie, lasand doar Pixel 4a 5G să fie disponibil cândva în octombrie.

Informațiile provin de la Jon Prosser, un analist tehnologic care adesea scapă detalii despre industria mobilă. Într-o secvență de postări pe rețeaua socială, el a dezvăluit data de lansare a următoarelor telefoane Google și, de asemenea, culoarea dispozitivelor, fără a explica posibila diviziune în lansarea dispozitivelor.

What we see in the system is

Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

– September 30

Pixel 4a 5G (white)

– October

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020