Pixel 5 ar fi alimentat de o baterie de 3080 mAh conform unei scurgeri de informatii. Datorita unor optimizari de software, Google ar putea compensa aceasta slaba capacitate a bateriei si sa evite autonomia mediocra oferita de Pixel 4, considerata de multi pur si simplu catastrofica.

Un leaker pe nume Jason C a impartasit noi informatii cu privire la fisa tehnica a lui Google Pixel 5 pe contul sau de Twitter. Conform acestuia, smartphone-ul beneficiaza de un ecran QHD+ de 6,67 inchi si este alimentat de o baterie de 3080 mAh. Ross Young, un analist reputat, a confirmat o parte din aceste informatii ale lui Jason C, in cadrul unui tweet.

Google ezita sa integreze un ecran 90 Hz telefonului Pixel 5 si mizeaza pe o baterie mai impozanta decat in cazul lui Pixel 4. Lansat anul trecut, Pixel 4 miza pe o baterie de 2800 mAh. Cuplat cu un ecran de 90 Hz, ultra energivor, Pixel 4 s-a facut rapid “remarcat” prin autonomia sa catastrofica. Bateria nu tine nici macar o zi intreaga, spre deosebire de concurentii sai.

Pentru a evita sa repete greseala cu Pixel 5, Google a mizat pe o baterie mai mare insa, din pacate, nici aceasta baterie de 3080 mAh nu reuseste sa se ridice la inaltimea asteptarilor, ramane cu mult in urma bateriilor propuse de restul smartphone-urilor de pe piata.