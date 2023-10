Google Pixel 8 Dezvăluit într-un Videoclip cu Două Zile înainte de Lansarea Oficială

ntr-o lume în care tehnologia evoluează cu rapiditate, anticiparea și entuziasmul pentru lansarea unui nou dispozitiv sunt mai mari ca niciodată. Google Pixel 8, un smartphone care a stârnit mult interes în rândul entuziaștilor de tehnologie, a fost dezvăluit într-un videoclip cu două zile înainte de lansarea oficială, oferindu-ne o privire detaliată asupra a ceea ce putem aștepta de la acest nou dispozitiv.

Un Ambalaj Familiar, dar cu Surprize

Conform informațiilor de pe GSMArena, conținutul pachetului de vânzare al Pixel 8 nu diferă semnificativ de ceea ce au primit modelele Pixel 6 și 7. Videoclipul, postat de canalul YouTube PBKreviews, ne oferă o privire asupra a ceea ce se află în cutie: un cablu USB C la C, un adaptor USB C la A, un ghid de pornire rapidă și, bineînțeles, telefonul în sine. Telefonul prezentat este un Google Pixel 8 într-o nuanță numită „Hazel”, având o capacitate de stocare de 128GB și 8GB de RAM.

Preț și Opțiuni de Precomandă

Se pare că prețul pentru Pixel 8 va fi de $700/£700/€800, în timp ce modelul Pixel 8 Pro va menține prețul de anul trecut, respectiv $900/£1,000/€1,100. Mai mult, precomenzile vor veni cu un accesoriu inclus – Pixel Buds Pro pentru modelul standard și Pixel Watch 2 pentru modelul Pro. Ceasul va fi dezvăluit odată cu telefoanele și se preconizează că va avea un preț de £350 dacă este achiziționat separat.

Așteptări și Speculații

Cu toate aceste informații la dispoziție, așteptările sunt mari pentru lansarea oficială a seriei Pixel 8, care va avea loc miercuri, 4 octombrie. În ciuda numeroaselor scurgeri de informații și a dezvăluirilor neoficiale, entuziaștii de tehnologie și experții din industrie sunt nerăbdători să afle mai multe detalii despre specificațiile tehnice, caracteristicile software și, desigur, performanța în lumea reală a acestor dispozitive.