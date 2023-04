Google Pixel 8: Imagini cu noile telefoane in carcase de protectie

Informatiile despre noile telefoane Google Pixel 8 continua sa apara, iar acum au aparut imagini cu acestea in carcase de protectie. Chiar daca acestea nu ofera informatii noi, confirma design-ul telefoanelor.

Design-ul telefoanelor

Google Pixel 8 va avea un design similar cu predecesorul sau, Pixel 7. Ambele camere vor fi pozitionate in spatele unui geam negru in forma de pastila. Se pare ca dimensiunea telefonului va fi mai mica, dar insula cu camere va fi tot un dungi orizontale care iese in relief.

In ceea ce priveste Google Pixel 8 Pro, acesta va avea trei camere pozitionate impreuna, iar laser-ul si LED-ul vor fi plasate pe partea dreapta a telefonului. Carcasa de protectie va avea si o mica deschizatura pentru prinderea unui lanyard.

Este important de mentionat ca imaginile cu noile telefoane in carcase de protectie nu ofera o calitate foarte buna, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la autenticitatea lor. Este posibil sa fie doar o simpla speculatie din partea fanilor, asa ca trebuie sa asteptam confirmari oficiale din partea Google.

Cu toate acestea, este interesant sa vedem primele imagini cu noile telefoane Google Pixel 8 si sa aflam mai multe detalii despre design-ul lor. Ramane de vazut daca acestea vor fi confirmate oficial de catre Google sau daca mai sunt surprize pregatite pentru lansarea acestora.