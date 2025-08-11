Google Pixel Buds 2a: căști ANC accesibile, 7 ore autonomie și lansare pe 20 august

Google pregătește un pachet „fără fițe, dar cu esențialul” pentru audio mobil. Pixel Buds 2a, noile căști accesibile cu ANC, ar urma să debuteze pe 20 august, alături de seria Pixel 10 și Pixel Watch 4. Specificațiile au fost dezvăluite de Evan Blass și conturează o ofertă cu capul pe umeri: funcții utile, câteva tăieturi de cost bine alese și o autonomie care arată bine pe hârtie.

Ce promit Pixel Buds 2a, pe scurt

ANC integrat și audio spațial , însă fără urmărire a capului .

și , însă . Autonomie de 7 ore la o încărcare și până la 20 de ore cu carcasa .

la o încărcare și până la . Fără încărcare wireless pentru cutie.

pentru cutie. Culori: Obsidian (negru închis) și Porcelain (aproape alb).

Strategia e transparentă: să aducă o parte din experiența „de top” într-un produs mai prietenos la preț. ANC-ul este prezent, dar fără tehnologii avansate precum Silent Seal 2.0, ceea ce înseamnă așteptări calibrate sub Pixel Buds Pro 2. La fel, absența încărcării wireless și a head tracking-ului sunt compromisuri clasice pentru a menține costul jos, fără să sacrifice elementele-cheie pentru navetiști și pentru cei care vor liniște la birou sau în avion.

Google Pixel Buds 2a

Pentru publicul local, Pixel Buds 2a bifează fix „lista scurtă”: ANC, autonomie solidă și integrare în ecosistemul Google, dar fără artificii care umflă nota de plată. Dacă prețul va fi aliniat cu promisiunea de „accesibil”, s-ar putea transforma în recomandarea ușoară pentru Android users care vor ceva simplu și sigur, fără să sară la nivelul Pro.

Ce urmează

Google a programat lansarea pentru 20 august, iar prețul și disponibilitatea vor fi comunicate după eveniment. Până atunci, știm atât: Pixel Buds 2a mizează pe echilibrul corect între util și accesibil, cu avantajul unui ANC „bun de zi cu zi” și o autonomie de 7 ore (respectiv 20 de ore cu cutia), în două culori discrete care nu ies în evidență — în sensul bun.