Google Pixel Fold 512GB, deja epuizat in SUA

Telefonul pliabil Pixel Fold de la Google a intrat in precomanda, dar din pacate, modelul cu cel mai mare spatiu de stocare a fost epuizat deja in SUA. Versiunea cu 512GB este disponibila doar in culoarea Obsidian black si, in ciuda pretului de 1.919 de dolari, pare sa fie modelul care starneste cel mai mult interes din partea cumparatorilor.

Magazinul oficial Google inca ofera versiunea de 256GB in culorile Obsidian si Porcelain, iar cei care doresc in continuare varianta cu 512GB se pot inscrie pe o lista de asteptare. Cu toate acestea, varianta cu spatiu de stocare mai mare este in continuare disponibila pentru precomanda in celelalte trei tari unde Google vinde oficial telefonul sau pliabil – Marea Britanie, Germania si Japonia – inainte de lansarea oficiala din 27 iunie.

Telefoanele pliabile devin din ce in ce mai populare in randul consumatorilor, iar Google Pixel Fold pare sa fie unul dintre cele mai cautate modele de pe piata. Cu toate acestea, pretul ridicat si stocurile limitate ar putea reprezenta o piedica pentru multi utilizatori care isi doresc acest telefon in SUA.