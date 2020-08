Google Pixel: un prim smartphone pliabil va fi prevazut pentru anul viitor

Pe langa modelele Pixel 5 si Pixel 4a 5G deja anuntate de Google, constructorul pregateste alte modele pentru anul viitor. Unul din cele mai intrigante modele anuntate pentru anul viitor este un smartphone pliabil cunoscut sub numele de cod “passport”.

Saptamana aceasta, Google si-a prezentat in mod oficial noul smartphone din gama mid range, Google Pixel 4a. Cu toate acestea, constructorul a precizat faptul ca acest smartphone nu va fi lansat in Europa mai repede de luna octombrie. Pentru ca doritorii sa aiba rabdare pana atunci, Google a anuntat in egala masura lansarea a altor doua telefoane, Google Pixel 4a 5G si Pixel 5. Dar, Google nu se opreste aici, pare de neoprit in lansarea de telefoane noi. Un site a reusit sa puna mana pe lista telefoanelor pe care Google vrea sa le lanseze anul acesta. Si este vorba de inca alte trei telefoane. Pe langa un Google Pixel 5a si un Pixel 6 deja aflate in stadiu de dezvoltare, Google mai are in proiect un telefon cu numele de cod “passport”.

Acesta din urma se pare ca va fi pliabil si urmeaza sa fie lansat pe piata in 2021. Ramane de vazut daca va fi vorba despre un telefon cu un ecran pliant ca si modelele lansate de Samsung sau daca este un telefon cu un ecran care se pliaza, cu doua ecrane distincte, la fel ca si Microsoft Surface Duo.