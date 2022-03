În 2014, Google a lansat Android Wear – care a devenit între timp Wear OS. Cu toate acestea, spre deosebire de smartphone-uri, unde firma nu a ezitat să lanseze propriile dispozitive, Nexus și Pixel, Google a refuzat până acum să își conceapă propriul smartwatch.

Se pare că, în cele din urmă, acest lucru va avea loc și că Google Pixel Watch este planificat să fie lansat în lunile următoare. Într-adevăr, multe zvonuri indică faptul că Google și proiectat propriul ceas pentru a-și întregi propriul ecosistem. Trebuie spus că, în ultimele luni, Google a devenit un jucător important în industria ceasurilor smart. Nu numai că firma a încheiat un parteneriat cu Samsung pentru a fuziona Wear OS și Tizen, dar Google a achiziționat și unul dintre cei mai importanți producători de ceasuri inteligente din lume: Fitbit.

Prin urmare, acest prim smartwatch Made by Google ar fi trebuit să fie conceput în parteneriat cu echipele Fitbit. Cunoscut sub numele de cod „Rohan”, acesta va fi însă un ceas lansat sub marca Google Pixel și echipat cu sistemul de operare al producătorului: Wear OS.

Google Pixel Watch – Design

Deși se zvonește apariția lui Pixel Watch de ceva ani, lucrurile s-au accelerat în aprilie anul trecut. Leakerul Jon Prosser a anunțat că a pus mâna pe „tone de fotografii” ale unui ceas proiectat de Google, cu numele de cod Pixel Watch. Pentru a proteja sursa acestor imagini, persoana care a divulgat aceste informații a comandat randări 3D ale designului ceasului.

Aceste randări 3D au dezvăluit un smartwatch cu margini ale ecranului deosebit de subțiri, care se extind peste conturul carcasei. Ceasul, așa cum a fost prezentat, ar avea, de asemenea, un sistem de prindere a brățării propriu, similar cu cel oferit de Apple cu Apple Watch.

Google Pixel Watch – Hardware

Deocamdată, informațiile sunt încă destul de puține despre ce hardware va oferi Google Pixel Watch. Business Insider a raportat la începutul lunii decembrie că ceasul are un monitor de ritm cardiac și oferă funcții de bază de urmărire a sănătății, cum ar fi numărarea pașilor. Acestea sunt caracteristici tradiționale pentru un ceas sau o brățară smart la ora actuală și nu se știe încă dacă Pixel Watch va permite măsurarea saturației oxigenului în sânge (SpO2), ECG sau chiar măsurarea tensiunii arteriale.

În timp ce, până acum, Qualcomm era principalul – dacă nu singurul – furnizor de procesoare pentru ceasurile cu Wear OS 3, Google se pare că a decis să apeleze la Samsung pentru a proiecta cipul pentru ceasul său. În luna mai a anului trecut, Max Weinbach a menționat faptul că Samsung ar fi oferit lui Google un procesor pe 5 nm pentru Google Pixel Watch. Această informație a fost confirmată la sfârșitul lunii decembrie de 9to5Google.

Google Pixel Watch – Preț și data de lansare

În aprilie, Jon Prosser a fost deosebit de optimist în ceea ce privește planurile de marketing ale Google, prezicând un anunț undeva în octombrie 2021, împreună cu Pixel 6 și Pixel 6 Pro. Nu a fost să fie așa. Potrivit Android Police, Pixel Watch va fi pur și simplu anunțat în această primăvară la Google I/O. În ceea ce privește prețul, încă nu avem informații care să ateste acest lucru.