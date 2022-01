Google testează astăzi serviciul Google Play Games pentru PC. În acest context, devine disponibil pentru trei țări. Aplicația a fost anunțată pentru prima dată în timpul The Game Awards luna trecută . Pe lângă faptul că oferă jocuri Google Play pe platforme precum mobil, tabletă și ChromeOS, vă permite să jucați și pe computere Windows .

Google a anunțat că noul suport pentru PC va acoperi atât laptopurile, cât și desktopurile. Astfel, jucătorii au șansa de a-și continua jocurile pe computer de unde au rămas pe telefon. Acesta a fost un pas important în asigurarea continuității.

PC beta va include peste 25 de jocuri

Compania a anunțat anterior primele piețe care au acces la aplicația pentru PC, care este de așteptat să sosească la începutul anului 2022. Cu toate acestea, nu a existat încă o dată exactă. Când serviciul ajunge la versiunea beta, testerii au acces la jocuri mobile populare precum Mobile Legends: Bang Bang , Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration și Three Kingdoms Tactic

Google a clarificat că testerii beta vor avea acces la peste 25 de jocuri în total. Noua aplicație pentru PC permite utilizatorilor să răsfoiască catalogul, apoi să descarce și să experimenteze jocurile pe un ecran mare și, în sfârșit, să profite de introducerea mouse-ului și a tastaturii.

Google Play Games va oferi sincronizarea versiunii pentru PC

Compania a mai declarat astăzi că progresul în jocuri va fi sincronizat între dispozitive. Lansarea aplicației pentru PC include, de asemenea, un parteneriat cu Amazon și Amazon Appstore, ca urmare a celei mai recente mișcări Microsoft de a aduce aplicații Android în Windows 11 .

Aplicația Google Play pentru computer nu a fost creată împreună cu Microsoft. Cu alte cuvinte, este aplicația proprie a companiei pe care o creează și o distribuie intern. În plus, nu este un serviciu de streaming de jocuri. Jucătorii trebuie să descarce producțiile pe computer pentru a le experimenta.