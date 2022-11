Google Play Games pentru PC este în sfârșit disponibil: iată cum poate fi instalat

Google Play Games este o aplicație care vă permite să jucați jocuri mobile pe PC. Cu această aplicație, vă puteți bucura de titlurile preferate de pe Android mai mult datorită avantajului suplimentar pe care îl poate oferi o tastatură și un mouse. De asemenea, puteți sincroniza jocurile între dispozitive și le puteți integra cu Google Play Points. Singurul dezavantaj este că aplicația nu e încă disponibilă pentru utilizatorii de Mac.

Reclama

Care sunt cerințele minime de sistem pentru a rula Google Play Games?

Windows 10 (v2004)

Unitate de stocare solidă (SSD)

GPU de gaming

8 nuclee CPU logice

8 GB de RAM

20 GB de spațiu de stocare disponibil

Virtualizarea hardware trebuie să fie activată

Ce jocuri sunt disponibile în versiunea de bază a Google Play Games pentru Windows?

În prezent, peste 40 de jocuri sunt disponibile în funcție de regiune. Unele dintre titluri sunt 1945 Air Force, Arknights, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom și Evony: The King’s Return, Asphalt 9: Legends, Awaken: Chaos Era, Beasts & Puzzles: Awakening, Botworld Adventure, Braveland Heroes, Bricks Breaker Quest, Cash Frenzy – Casino Slots, Cookie Run: Kingdom, Cookie Run: OvenBreak, Mobile Legends: Bang Bang, Open House, Pirates des Caraïbes: Tow, Pixel Starships, Day R survival: Last Survivor, Dragon Mania Legends, Dragonscapes Adventure , Dungeon Knight, Empire Takeover: Win by IQ, Evony: The King’s Return, Game of Sultans, Gardenscapes, Hades’ Star, Homescapes, Horizon Chase – Arcade Racing, Hungry Shark Evolution, Idel Heroes, Ide Mafia – Tycoon Manager, OTR și WWE SuperCard – Battle Cards.

De unde poți descărca Google Play Games pentru PC

Puteți descărca și instala aplicația Google Play Games beta de aici pe orice PC care îndeplinește cerințele minime de sistem.

După ce descărcați aplicația, veți avea acces la zeci de jocuri Android care au fost adaptate pentru a funcționa cu ajutorul tastaturii și al mouse-ului. De asemenea, progresul jocului dvs. este salvat în contul dvs. de Google, astfel încât să puteți relua totul de unde ați rămas pe orice dispozitiv Android (sau invers).

Deși este încă în versiune beta, este posibil să întâmpinați unele probleme ce țin de performanță.