Scurgerile continuă să vină înaintea viitorului eveniment Google Pixel. Se pare că compania lucrează la un sistem de abonament Pixel Pass care va permite utilizatorilor să își actualizeze telefoanele anual .

Toate serviciile pot fi conectate într-un singur pachet

Tech Brandon Lee, crede că noul sistem de abonament Google va fi similar cu planul de actualizare Apple One și va include serviciile Google One, Google Play Pass și YouTube Premium . În plus, Lee a declarat că noul Pixel 6 va avea un preț de 849 USD, în timp ce Pixel 6 Pro va avea un preț de 1099 USD.

Știm că Google lucrează la un nou procesor numit Tensor pentru a fi utilizat în modelul Pixel 6 . Compania, care intenționează să crească și mai mult experiența Android pură, poate aduna servicii software și hardware într-un singur pachet, împreună cu un nou procesor personalizat și un sistem de abonament Pixel Pass.