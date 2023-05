Google prezintă Pixel Tablet la I/O 2023: Tot ce trebuie să știi despre specificații și preț

Google a prezentat la conferința de tehnologie I/O 2023 din acest an, noua Pixel Tablet, care promite o experiență de calitate la un preț accesibil. Tableta oferă o varietate de caracteristici puternice și inovative, care o fac o alegere atractivă pentru consumatorii interesați de produsele tehnologice de ultimă generație.

Specificații

Cu o ecran LCD de 10,95 inci, tableta Pixel oferă o rezoluție de 2560 x 1600 pixeli și un raport de aspect de 16:10. Ecranul are o luminozitate maxima de 500 nit și este compatibil cu stiloul digital USI 2.0. Tableta este alimentată de către procesorul Google Tensor G2, care include patru nuclee ARM Cortex-A55 cu o frecvență de 1,8 GHz, două nuclee ARM Cortex-A78 cu o frecvență de 2,35 GHz și două nuclee ARM Cortex-X1 cu o frecvență de 2,85 GHz. Procesorul este realizat prin tehnologia de fabricație de 5 nm, ceea ce îi oferă o performanță remarcabilă în ceea ce privește viteza și eficiența. Tableta este dotată cu 8 GB RAM LPDDR5 și 128 GB sau 256 GB memorie internă UFS 3.1.

Pixel Tablet

Pixel Tablet are o cameră frontală și o cameră principală, ambele având o rezoluție de 8 megapixeli. Camera principală are un senzor cu dimensiunea pixelului de 1,12 μm, o deschidere de diafragmă f/2.0, o lungime focala fixa si un unghi de vizualizare de 84 de grade. În plus, tableta oferă suport Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Tip C, patru difuzoare și trei microfoane.

Preț

Pixel Tablet este disponibilă în 2 variante de stocare, 128 GB și 256 GB, iar prețurile sunt, respectiv, 499 $ și 599 $. Prețul accesibil face din tableta Pixel o opțiune atractivă pentru consumatorii care doresc un produs de calitate la un preț rezonabil.

Google Pixel Tablet este o alegere potrivită pentru utilizatorii care caută o tabletă puternică și accesibilă. Tableta oferă o serie de caracteristici interesante și inovatoare, care îi conferă o performanță excelentă. În plus, prețul accesibil face din tableta Pixel o alegere foarte atractivă pentru consumatorii care doresc să achiziționeze un produs de calitate la un preț rezonabil.