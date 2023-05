Google Search revolutioneaza cautarile online cu ajutorul inteligentei artificiale

Motorul de cautare Google a anuntat recent un schimb major in functionarea sa, care va fi posibil gratie inteligentei artificiale. Acesta va fi capabil sa inteleaga mai bine contextul conversational si sa ofere raspunsuri mai precise si bogate. Schimbarea este atat de importanta, incat se poate spune ca va marca viitorul cautarilor online.

Iata cum va arata noua functionalitate a motorului de cautare Google:

Tehnologie Bard integrata in cautare

Google va integra tehnologia Bard in motorul sau de cautare, ceea ce va permite functii precum conversatiile mai precise si mai contextuale. Acest lucru inseamna ca utilizatorul va putea sa puna intrebari in mod natural, iar motorul de cautare va intelege contextul si va oferi un raspuns adecvat.

Schimbare de la termeni la cautari conversationale

Noul Google se va concentra pe cautari conversationale, in locul termenilor de cautare. Acest lucru inseamna ca motorul de cautare va fi capabil sa inteleaga contextul conversational si va oferi raspunsuri exacte la aceste contexte. In plus, Google va oferi recomandari specifice pentru cautarea in continutul web si „noi perspective” in care sa se adanceasca.

Raspunsuri bogate si contextuale

Un alt aspect important este faptul ca raspunsurile vor fi mai bogate si mai precise, nu doar o lista de link-uri care contin termenul de cautare. Motorul de cautare va continua sa ofere link-uri catre sursa originala, dar raspunsul principal va fi oferit de inteligenta artificiala, in acelasi limbaj natural ca si intrebarea.

Recomandari de produse si cumparaturi

Cand vine vorba de recomandari de produse, Google va oferi mai multe informatii, adaptate contextului intrebarii si tinand cont de caracteristicile produsului. De exemplu, daca intrebam care este cea mai buna bicicleta pentru a parcurge o anumita distanta, Google ne va oferi biciclete care corespund nevoilor noastre, nu doar recomandari generale.

In plus, pentru cautarile de produse specifice, Google va oferi cele mai importante caracteristici de luat in considerare si produsele care se potrivesc cel mai bine nevoilor noastre. Inteligenta artificiala foloseste tehnologia Shopping Graph de la Google, care are peste 35 de miliarde de liste de produse, ceea ce o face cea mai completa baza de date de produse din lume.

Momentan, noul Google este in faza beta si utilizatorii pot testa functiile prin intermediul optiunilor de laborator din aplicatia Google sau Chrome pentru desktop, doar in SUA si doar in engleza. Nu exista inca o data oficiala de lansare.