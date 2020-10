Gradinite particulare Bucuresti ca in Occident

Am auzit multi oameni spunand ca „vor o tara ca afara”, dar tara oglindeste de cele mai multe ori mentalitatile si nevoile celor care locuiesc in ea. Avem o tara mult mai frumoasa decat cele din afara, cu oameni calzi si buni, dar izolarea ne-a distantat social.

Sa nu uitam ca in ea se gasesc toate formele de relief, ape care izvorac din munte, cascade de vis si pesteri unice in lume! Rezervatiile naturale contin tezaure de frumusete, plante unice in lume si animale protejate de lege.

Un lucru este cert, multe gradinite particulare Bucuresti le concureaza cu succes pe cele din Occident.

Iata cum arata o zi din viata unui copil din aceste gradinite romanesti de mare succes!

La ora 7,30 microbuzul asteapta intr-un loc stabilit de comun acord, sa duca micutii la gradinita. Aceasta facilitate a aparut pentru a raspunde nevoilor parintilor aflati in criza de timp, care incep serviciul la 8, 8, 30 sau la 9.

Microbuzele sunt curate si confortabile, toti copiii stau pe locurile lor, iar cel care ii supravegheaza in timpul transportului are grija ca fiecare sa isi puna centura de siguranta. Soferii sunt profesionisti cu experienta si conduc atent, de fapt au fost supusi la numeroase teste inainte de angajare de catre managerul fiecarei gradinite.

Dupa ce li se ia temperatura, isi asaza ghiozdanelele la locurile lor in sala de activitati, copiii sunt supravegheati sa se spele atent pe manute si sunt dusi in sala de mese pentru micul dejun. Meniul este corespunde varstei copiilor, fiind adaptat nevoilor lor de energie si substante care sa le asigure cresterea si dezvoltarea armonioasa. Totul se prepara curat, in bucataria proprie a gradinitei din cele mai proaspete si bune ingrediente.

Copiii asteapta cu drag micul dejun, masa de pranz si gustarea de seara, daca au fost inscrisi pentru grupa cu program prelungit de la 8 la 18, 30.

Mainile sunt spalate din nou si copiii participa la activitati de dezvoltare personala.

Urmeaza activitatile pe domenii experentiale si activitati libere, menite sa puna in valoare talentele si abilitatile fiecarui copil.

Dupa masa de pranz, copiii participa la cursurile de limbi straine, astfel incat sa nu se oboseasca prea tare. In acest scop au si o perioada de odihna.

Paleta diversificata de optionale este fara indoiala pe placul oricarui parinte care are mari asteptari de la copilul lui si investeste in el. In functie de preferintele parintilor si de inclinatiile copiilor, acestia pot fi inscrisi la cursuri de balet, de pian, de teatru, de origami, de sah, de tenis de camp, de robotica sau inot. Aceste gradinite si-au propus sa descopere in acest mod abilitatile copiilor catre arta sau sport si sa le cultive.

Este grozav de bine sa descoperi ca in copilul tau se afla un potential medaliat olimpic la inot, cu conditia sa persevereze. Talentul este slefuit numai si numai prin munca. Sunt copii care la gradinitele Teddybar descopera ca vor fi mari actori si isi urmaresc visul. Cu siguranta ca oamenii ar fi mult mai fericiti sa isi castige existenta din ceea ce le place sa faca mai mult. Uneori ne alegem profesii pe diferite criterii (se castiga bine, ai timp liber, ai impresia ca nu este stresanta, cand descoperi dupa ce o practici ca este cea mai stresanta din lume) si cand am vrea sa le schimbam este prea tarziu.

Copiii nostri care merg la gradinitele partiulare prezentate mai sus nu vor avea niciodata aceasta experienta amara. Aici ei invata sa isi gestioneze corect emotiile si sa aiba incredere sporita in propriile puteri.

Un alt lucru important pe care parintii il rezolva aducand copiii la aceste gradinite este acela ca stiu sigur ca micutii primesc hrana buna la timp, in cantitati suficiente si nu sunt stresati ca nu au timp suficient sa gateasca acasa, fiindca sunt la serviciu. Aceasta est o problema importanta. O mamica activa ar trebui sa se trezeasca in zori sau sa se culce la miezul noptii sa ii lase copilului hrana pentru masa de pranz ca adultii in grija carora ramane micutul sa il hraneasca adecvat.

Programul prelungit nu te pune in neplacuta situatie de a te invoi mereu de la serviciu sa iti iei copilul de la gradi sau sa gasesti o solutie sa il lasi in grija cuiva de incredere.

Apeland la vecini, situatia se complica inutil, fiindca acestia nu sunt furnizori de educatie si in plus se vor simti deranjati de prezenta copilului.

Este bine sa iti stii copilul pe maini sigure ca tu sa poti lucra linistit si sa fii si eficient la locul de munca.

In cazul in care stai tot timpul cu grija la copil, poti pierde locul de munca, fiindca iti scade randamentul.

Nu am spus ca trebuie sa il neglijeti pe cei mic, ci sa il lasi intr-un loc in care sa fii sigur ca nu i se intampla nimic rau si ca il vei gasi vesel seara, cand te duci sa il iei acasa.

O bunica aflata la o varsta respectabila iti poate avea grija de cel mic, dar nu in fiecare zi si 2-3 ore, fiindca este prea mult pentru conditia ei fizica.

Am vazut bunicute care tin greu pasul cu micutii si tu te-ai gandi de la serviciu cum se descurca acasa sau in parc cei doi.

Fa ceea ce este mai bine pentru copilul tau, oricat de mult ar costa! Prefera o gradinita ca in Occident, chiar daca pentru un invatamant de calitate trebuie sa achiti o taxa lunara! Este darul cel mai de pret pe care i-l poti face copilului tau!