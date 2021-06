Grila de programe Vodafone: Programe abonament Vodafone TV

Grila de programe Vodafone: Vodafone Romania a preluat din martie 2020 UPC Romania. La vremea respectiva UPC avea deja cea mai buna si mai complexa grila tv pe cablu din tara. Asa ca Vodafone a devenit unul dintre cei mai buni operatori pe partea de grile tv si posturi tv oferite.

S-au preluat si pachetele de servicii pe care le avea UPC pe partea de televiziune, dar au fost adaptate nevoilor clientilor Vodafone. Cu alte cuvinte, daca eram deja obisnuiti si aveam pachetele de baza Play Familia sau Play Maxim, le vom regasi si la Vodafone, doar ca Grila programe Vodafone este imbunatatita si mult mai diversificata. Ce aduce in plus Vodafone sunt cele tei optiuni on-line, HBO GO, Voyo si Sport GO, unde putem urmari tot ce dorim direct de pe dispozitive moderne mobile conectate la internet, indiferent unde ne-am afla.

Reorganizarea pe care a facut-o Vodafone dupa ce a lansat Grila programe Vodafone personalizata a dus si la aparitia a trei abonamente. TV Start, cu 144 canale tv, 61 canale on-line si 7 euro platit lunar, plus card digital 1 euro, TV Start+Sport cu 144 canale tv, 61 canale on-line si cardul digital la 1 euro pentru 9 euro lunar.

Abonamentu complet de la UPC a devenit TV Complet, cu o Grila programe Vodafone completa si o multime de optiuni pentru toata lumea, care are 198 de canale, Sport, card digital 1 euro, 87 canale on-line, toate pentru 10 euro lunar.

Ce extraoptiuni avem la dispozitie pe langa Grila programe Vodafone standard?

In noua Grila programe Vodafone, pe care o aveti in varianta completa la finalul acestui articol, veti descoperi canale pentru toate tipurile de privitori, de la copii la adulti si pasionati de sporturi, de calatorii sau de mancare, de retete si de filme unul si unul. Grila de programe se va actualiza in permanenta cu alte programe, asa ca va trebui din cand in cand sa mai scanati posturile existente ca sa aveti cea mai tare grila posibila de pe piata gata de vizualizare pe televizorul dvs.

Pe langa abonamentele tv clientii Vodafone mai pot adauga si extraoptiuni. 4K e cea mai populara si are Look 4K, Eurosport 4K si Insight TV la 1 sau 2 euro lunar. Urmaresti tot ce vrei, Formula 1, meciuri, competitii sportive de top in 4K pe un televizor compatibil. Dar ai nevoie si de mediabox si de card CI+ ca sa vezi in 4K. Mai poti avea HBO & HBO GO cu 3 euro in fiecare luna, MaxPack cu doar 5 euro, Sport cu 2 euro, Cinemax cu 2 euro, Passion 1 euro, Panonia 1.5 euro, acesta din urma doar pentru vorbitorii de limba maghiara.

Daca ai si posturi on-line in abonament le poti vedea cu Vodafone TV si aplicatia Vodafone Tv sau Horizon Go cu un card CI+.

Aveti mai jos toate programele de la Vodafone, grila de programe actuala pe care o puteti vedea daca va abonati la ei. Cele trei puncte negre din dreptul fiecarui canal, uneori sunt doua sau unul indica prezenta programului in toate abonamentele sau doar in doua, intr-unul singur. Mai multe detalii si grila actualizata in permanenta vor fi de gasit pe site-ul oficial Vodafone, la fiecare abonament tv in parte. E bine de retinut ca in timp se vor mai schimba si locul canalelor si se vor adauga altele, le veti putea gasi pe cele noi la o rescanare automata sau manuala din meniul televizorului dvs., meniul digital.

