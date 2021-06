Grila programe digi: Programe abonament DIGI

Grila programe digi – Digi Romania ofera clientilor sai televiziune analogica, digitala si prin satelit. Sunt peste 180 de canale disponibile in pachetele digitale si pana la 95 de canale in sistem satelit, toate la o calitate excelenta si cu o diversitate suficient de buna pentru intreaga familie.

RCS & RDS are o Grila programe DIGI completa, cu posturi grupate pe mai multe categorii, in functie de cei care se vor uita la ele, de la filme si muzica, la canale pentru adulti sau desene animate, canale cu diverse competitii sportive. Accesul la Grila programe DIGI este posibil printr-o infrastructura de cablu coaxial si prin satelit, prin montarea unei antene de satelit unde nu avem infrastructura terestra, de exemplu la tara, la sat, in comunele mici. In grilele tv vor aparea si posturi regionale, in functie de zona in care ne aflam. Insa pachetul de baza de canale tv se respecta si e acelasi peste tot, in functie de abonamentul pe care il cumparam.

Ce abonamente poti comanda ca sa ai acces la Grila programe DIGI completa?

DIGI Romania ofera abonamente de televiziune digitala cu un receiver in custodie pentru o experienta excelenta de vizionare a canalelor tv la doar 30 de ron lunar. E vorba de abonamentul digital cu pana la 180 de canale TV, conectare multipla de televizoare din locuinta, pachet Analogic inclus in pret, si o multime de extraoptiuni de adaugat peste acest pachet. Pe Digi Online ai peste 70 de canale tv online, in care pot intra si extraoptiunile active din contul tau, ai canale tv Digi incluse, cum ar fi Digi24 sau Digi World si Digi Animal World, de pilda, dar si canale de sport, Digi Sport 1,2,3,4. Plus Pro Tv, Digi Sport si Eurosport, History in HD, 48 canale HD, 2 Canale in 4K daca ai extraoptiunea 4K activa.

In pachetul Analogic vei gasi doar Grila programe DIGI de baza, prin cablu coaxial. Pana la 60 de canale TV disponibile oriunde, conectare multipla de televizoare din locuinta, acces gratuit si la Digi Online cu peste 70 canale tv online si canale exclusive Digi, enumarate anterior. Pe toate le ai si la pachetul si abonamentul Analogic.

Daca vrei televiziune prin satelit Digi Romania are si asa ceva si doua abonamente. Digi Tv Popular la 17 ron lunar si Baza la 25 ron lunar. Ai 30 canale TV, respectiv 95 la pachetul Baza, 20 posturi de radio incluse, acces gratuit la Digi Online si 70 de canale tv online, dar si Film Now la 3 lei lunar si Maghiar la 1 leu lunar, la Popular, si in plus HBO cu 13 lei lunar, MAXPACK cu 15 lei lunar si Adult cu 1 leu lunar, la pachetul abonament Baza. Televiziunea prin satelit se poate accesa doar cu antena parabolica si decodor, dar si prin existenta tehnologiei Direct to Home sau DTH. Practic satelitul transmite canalele spre orice receptor de acest tip din aria sa de acoperire si ai calitate exceptionala la imagine si sunet oriunde te afli, chiar si „in varf de munte” cum se lauda ei.

Abonamentele se pot activa on-line, in orice magazin reprezentanta Digi Romania, dar si telefonic, printr-un apel la Relatii Clienti. Perioada contractuala e de regula de 24 de luni si se pot aplica si anumite reduceri in perioade promotionale, de exemplu 50% primele 3-6 luni de la achizitia, activarea abonamentului, indiferent ca esti client nou sau vechi Digi Romania.

La final iata care este grila actuala completa a Digi Tv Digital. Ea poate varia in functie de zona si orasul in care va aflati si poate suferi modificari in timp.

TVR 1, TVR 1 HD, TVR 2, TVR 2 HD, TVR 3, PRO TV, PRO TV HD, Antena 1, Antena 1 HD, Kanal D, Kanal D HD, Prima TV, Prima TV HD, Național TV, Național 24 Plus, Canal 33, LinkPress TV, Nașul TV, TV SudEst, Inedit TV, TV City, Telestar 1, București TV, Orizont TV, Metropola TV; Digi 24, Digi 24 HD, Realitatea Plus, Antena 3, Antena 3 HD, România TV, B1 TV, NCN, BBC World News, Aleph News, CNN; Digi Sport 1, Digi Sport 1 HD, Digi Sport 2, Digi Sport 2 HD, Digi Sport 3, Digi Sport 3 HD, Digi Sport 4, Digi Sport 4 HD, Eurosport, Eurosport HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, LookSport, LookPlus, Look Sport + HD, Look Sport 3 HD, Sport Extra HD;

PRO X, PRO X HD, PRO 2, PRO 2 HD, PRO Gold, PRO Cinema, Happy Channel, Happy Channel HD, Film Now, Film Now HD, Diva, TV 1000, Paramount Channel, AXN, AXN HD, AXN White, AXN Black, AXN Spin, TNT, Epic Drama, Bollywood TV, Bollywood TV HD, AMC, AMC HD, Film Cafe, HBO România, HBO România HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3, HBO 3 HD, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD, Cinemaraton, Cinemaraton HD; TV Paprika, Digi World, Digi World HD, Digi Life, Digi Life HD, Digi Animal World, Digi Animal World HD, Discovery România, Discovery România HD, TLC, History Channel, History Channel HD, National Geographic, National Geographic HD, Viasat Nature, Viasat Nature HD, Travel Channel, Travel Channel HD, BBC Earth, BBC Earth HD, National Geographic Wild, National Geographic Wild HD, Viasat Explore, Viasat Explore HD, Viasat History, Viasat History HD, Travel Mix, CBS Reality, Cinethronix, Fishing & Hunting Channel;

Nickelodeon, Minimax, Cartoon Network, Disney Channel, Disney Junior, Boomerang, Duck TV, JimJam, Nick Jr, DaVinci Kids, Nicktoons; UTV, UTV HD, Kiss TV, Hit Music, VH1, MTV Europe, Mezzo, Music Channel România, ZU TV, ZU TV HD, Favorit TV, Etno TV, Hora TV, Taraf TV, Rock TV, Magic TV; Trinitas TV, Speranța TV, Alfa Omega, Credo TV, Maria TV; TV5 Monde, Duna, Rai 1, Rai 3, RTL Television, DW Deutsch, Super RTL, CGTN; HGTV, HGTV HD, IDA TV; Antena Stars, Antena Stars HD, E! Entertainment, E! Entertainment HD, Fashion TV; Profit TV, Kapital TV; Comedy Central, ComedyEst; Agro TV; Medika TV; SuperOne, SuperOne HD; Digi 4K, Eurosport 4K.