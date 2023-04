GTA 6, anuntul mult asteptat ar putea avea loc pe 17 mai 2023

Fanii jocului Grand Theft Auto sunt nerabdatori sa afle mai multe informatii despre urmatorul joc din seria GTA si au asteptat cu nerabdare un anunt oficial din partea dezvoltatorului Rockstar Games. Vestile recente spun ca marele anunt se poate face inainte de data de 17 mai 2023, in timpul conferintei pentru investitori organizata de Take-Two Interactive.

Cu hashtag-ul #GTA6 trending pe retelele sociale, fanii din intreaga lume exprima optimismul ca jocul va fi dezvaluit oficial in curand. Chiar daca nu exista inca nicio confirmare oficiala din partea Rockstar, aparitia unui nou joc Grand Theft Auto ar fi cu siguranta un impuls pentru companie si pentru parintele acesteia, Take-Two Interactive, mai ales ca titlurile precedente din seria GTA au adus sume uriase de bani.

GTA 6

In plus, insiderul popular Tez2 a sugerat ca 2023 ar putea fi anul in care vom vedea primele imagini din noul joc. Conform lui Tez2, posibilul teaser ar putea fi inclus in urmatorul update de vara pentru Grand Theft Auto Online, care ar putea fi lansat in septembrie sau octombrie. Tez2 a speculat ca Rockstar ar putea comemora cea de-a zecea aniversare a jocului actual prin oferirea de stiri despre noul titlu chiar in cadrul jocului.

Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul ca acest posibil anunt despre GTA 6 este inca speculativ, deoarece Rockstar nu a confirmat nicio actualizare viitoare pentru jocul online. Dar cu aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent joc din seria principala, fanii asteapta cu nerabdare dezvaluirea oficiala a urmatorului joc Grand Theft Auto si sunt cu siguranta in asteptarea unei experiente de joc noi si interesante.

Pe masura ce data de 17 mai se apropie, anticipatia cu privire la posibilul anunt despre GTA 6 creste in continuare. Va dezvalui Rockstar urmatorul lor capitol in aceasta serie de jocuri de mare succes sau fanii vor ramane sa speculeze in continuare? Este greu de spus in acest moment, dar un lucru este sigur: entuziasmul cu privire la GTA 6 nu va disparea prea curand!